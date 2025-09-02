El corazón es un órgano que no hay que descuidar, y es que incluso algunas señales que parecen inocentes pueden revelar que algo no anda bien con la salud cardiovascular. Esto no es dato menor considerando que los problemas cardíacos están entre las principales causas de muerte en el mundo.
Corazón en peligro: 8 síntomas que un cardiólogo ruega que nunca ignores
Cuando se trata de problemas del corazón, la mayoría de las personas están familiarizadas con el infarto o los ataques cardíacos, sin embargo, hay otras enfermedades que no se deben pasar por alto.
Insuficiencia cardíaca, arritmias, problemas vulvares y enfermedad de la arteria coronaria, son otros problemas cuyos síntomas no deben ser nunca ignorados.
Pero ¿Cuáles son los síntomas de problemas en el corazón? ¿Cuándo ir a un cardiólogo? ¿Cuándo debo preocuparme por síntomas en el corazón?
Síntomas que indican que debes ver a un cardiólogo
Existen varios síntomas de enfermedades cardíacas que conviene tener en cuenta y que, en caso de notarlos, es importante consultar con su médico de cabecera o cardiólogo.
No solamente se trata de sentir una molestia en el pecho. Muchas veces, cuando este síntoma aparece puede ser tarde, por lo que es crucial estar atentos a otras señales de advertencia que pueden indicar que es hora de ver a un experto en salud del corazón.
El cardiólogo es el indicado. Se trata de un médico que se especializa en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos.
El Dr. Robert Houlihan, cardiólogo, ha compartido con la Clínica Mayo los síntomas relacionados con el corazón con los que hay que tener cuidado.
"El cardiólogo evaluará sus síntomas, revisará su historial médico y puede recomendar pruebas de diagnóstico para diagnosticar adecuadamente la causa de sus síntomas y ayudar a su equipo de atención cardiológica a evaluar la mejor forma de tratamiento para usted", dice el Dr. Houlihan.
En general, el Dr. Robert Houlihan señala que los síntomas que sugieren que puede necesitar ver a un cardiólogo son los siguientes:
- Malestar en el pecho
- Dificultad para respirar
- Hinchazón en las piernas
- Hipertensión
- Frecuencia cardíaca anormalmente rápida o lenta
- Mareos o desmayos
- Fuertes antecedentes familiares de enfermedad cardíaca prematura o muerte cardíaca
- Dolor en las piernas o úlceras resultantes de enfermedades de los vasos sanguíneos
¿Cómo cuidar el corazón?
Además de conocer los síntomas de posibles problemas en el sistema cardiovascular, siempre es importante recordar lo que le puede hacer bien al corazón.
Aquí están las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón para cuidar el músculo más importante del cuerpo a diario:
- Seguir una dieta saludable
- Hacer actividad física
- Dejar el tabaco
- Dormir bien
- Mantener un peso adecuado
- Controlar el colesterol
- Controlar el azúcar en sangre
- Controlar la presión arterial
