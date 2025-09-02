Corazón en peligro: 8 síntomas que un cardiólogo ruega que nunca ignores

No solamente se trata de sentir una molestia en el pecho. Muchas veces, cuando este síntoma aparece puede ser tarde, por lo que es crucial estar atentos a otras señales de advertencia que pueden indicar que es hora de ver a un experto en salud del corazón.

El cardiólogo es el indicado. Se trata de un médico que se especializa en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos.

El Dr. Robert Houlihan, cardiólogo, ha compartido con la Clínica Mayo los síntomas relacionados con el corazón con los que hay que tener cuidado.

"El cardiólogo evaluará sus síntomas, revisará su historial médico y puede recomendar pruebas de diagnóstico para diagnosticar adecuadamente la causa de sus síntomas y ayudar a su equipo de atención cardiológica a evaluar la mejor forma de tratamiento para usted", dice el Dr. Houlihan.

En general, el Dr. Robert Houlihan señala que los síntomas que sugieren que puede necesitar ver a un cardiólogo son los siguientes:

Malestar en el pecho Dificultad para respirar Hinchazón en las piernas Hipertensión Frecuencia cardíaca anormalmente rápida o lenta Mareos o desmayos Fuertes antecedentes familiares de enfermedad cardíaca prematura o muerte cardíaca Dolor en las piernas o úlceras resultantes de enfermedades de los vasos sanguíneos

¿Cómo cuidar el corazón?

Además de conocer los síntomas de posibles problemas en el sistema cardiovascular, siempre es importante recordar lo que le puede hacer bien al corazón.

Aquí están las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón para cuidar el músculo más importante del cuerpo a diario:

Seguir una dieta saludable

Hacer actividad física

Dejar el tabaco

Dormir bien

Mantener un peso adecuado

Controlar el colesterol

Controlar el azúcar en sangre

Controlar la presión arterial

