Relación rota: Misiones lleva su pelea por las pensiones por discapacidad a la Corte Suprema

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli había alertado entonces que “en Misiones, hace varios meses, hay muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas”. También detalló que el Consejo Provincial de Discapacidad detectó múltiples irregularidades: notificaciones que nunca llegaron, domicilios inexistentes, verificaciones fallidas y casos de beneficiarios que, por su condición, no pueden trasladarse para cumplir con los trámites.

image

Del apoyo inicial a Milei al conflicto abierto

La decisión de acudir a la Corte marca un punto de inflexión en la relación política entre Misiones y el Ejecutivo nacional. Pese a que la provincia había acompañado con votos legislativos algunos proyectos impulsados por el oficialismo, la escalada judicial expone un distanciamiento creciente.

“El recurso de amparo busca que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que perdieron injustamente su beneficio”, sostuvo Romero Spinelli, quien remarcó que la provincia no se opone a las auditorías, pero exige que se realicen “sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”.

Con este paso, Misiones se convierte en la primera provincia en llevar directamente a la Corte Suprema el reclamo por las pensiones por discapacidad, en un conflicto que promete sumar tensión a la relación entre gobernadores y la Casa Rosada.

