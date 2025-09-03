El gobierno de Misiones profundizó su enfrentamiento con la administración de Javier Milei y anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se restituyan las pensiones y beneficios suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Relación rota: Misiones lleva su pelea por las pensiones por discapacidad a la Corte Suprema
Misiones se suma a la lista de provincias que decidió retirar su apoyo inicial a Javier Milei. Las pensiones por discapacidad fueron el punto de quiebre.
El gobernador Hugo Passalacqua confirmó que instruyó a los fiscales de Estado de la provincia a presentar un amparo ante el máximo tribunal. Según explicó, el objetivo es garantizar “el restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima desde marzo de 2025”.
Qué reclama Misiones
La acción judicial también reclama el pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías que la provincia considera “irregulares” y la adopción de medidas urgentes que aseguren la continuidad de las prestaciones.
“Se trata de defender la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, señaló Passalacqua al difundir en redes sociales la presentación judicial.
Pensiones por discapacidad: Reclamo sin respuesta
El conflicto entre Misiones y la Casa Rosada ya había tenido un primer capítulo días atrás, cuando el gobierno provincial presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Posadas. En esa instancia, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, denunció que los procedimientos de auditoría aplicados por la ANDIS eran poco claros y vulneraban derechos básicos de los beneficiarios.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli había alertado entonces que “en Misiones, hace varios meses, hay muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas”. También detalló que el Consejo Provincial de Discapacidad detectó múltiples irregularidades: notificaciones que nunca llegaron, domicilios inexistentes, verificaciones fallidas y casos de beneficiarios que, por su condición, no pueden trasladarse para cumplir con los trámites.
Del apoyo inicial a Milei al conflicto abierto
La decisión de acudir a la Corte marca un punto de inflexión en la relación política entre Misiones y el Ejecutivo nacional. Pese a que la provincia había acompañado con votos legislativos algunos proyectos impulsados por el oficialismo, la escalada judicial expone un distanciamiento creciente.
“El recurso de amparo busca que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que perdieron injustamente su beneficio”, sostuvo Romero Spinelli, quien remarcó que la provincia no se opone a las auditorías, pero exige que se realicen “sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”.
Con este paso, Misiones se convierte en la primera provincia en llevar directamente a la Corte Suprema el reclamo por las pensiones por discapacidad, en un conflicto que promete sumar tensión a la relación entre gobernadores y la Casa Rosada.
