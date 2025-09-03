Javier Milei al hijo de Sarkozy: "La estrategia del kirchnerismo es intentar matarme"

Haciendo referencia a las leyes que la oposición sancionó en el Congreso de la Nación y que implican -en la visión de Milei-erogaciones que van en contra del equilibrio fiscal y los hechos de violencia en la caravana libertaria en Lomas de Zamora, planteó hasta un intento de asesinato por parte del kirchnerismo: “Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.