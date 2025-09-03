Javier Milei fue entrevistado por Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia Nicolás Sarkozy el viernes pasado y fue su primera entrevista tras el Andisgate. Louis es comentarista en medios, admirador de Donald Trump y tiene un podcast llamado “En Toute Liberté” (En completa liberad), para el cual entrevistó al presidente argentino.
ENTREVISTA
Javier Milei al hijo de Sarkozy: "La estrategia del kirchnerismo es intentar matarme"
Javier Milei le concedió una entrevista al hijo de Sarkozy el viernes pasado pero el contenido trasciende ahora. El presidente planteó que hasta podrían matarlo
Principales frases de Javier Milei
En la entrevista que duró casi una hora, Javier Milei repasó varios temas pero especialmente hizo referencias en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tanto con respecto a los comicios del 7 de septiembre como los de octubre: “Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”.
Haciendo referencia a las leyes que la oposición sancionó en el Congreso de la Nación y que implican -en la visión de Milei-erogaciones que van en contra del equilibrio fiscal y los hechos de violencia en la caravana libertaria en Lomas de Zamora, planteó hasta un intento de asesinato por parte del kirchnerismo: “Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.
“Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”, añadió.
