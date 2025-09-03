CÓRDOBA. Un alto jerarca de la Iglesia Católica en Argentina cuestionó la baja de la pobreza celebrada por el Gobierno nacional al asegurar que el país acumula más y más personas pobres. Se trata del arzobispo de Córdoba y cardenal, Ángel Sixto Rossi, quien participó del cónclave que dio paso al pontificado de León XIV y protagoniza un rol clave a nivel nacional e internacional.
12 MILLONES DE DUDAS
Hombre clave de la Iglesia en Argentina ve más pobreza: "No se cena macroeconomía"
Un actor clave de la Iglesia Católica puso en duda los datos del Gobierno nacional sobre la baja en la pobreza. Aseguró que hay más gente vulnerable.
Al respecto, Rossi opinó que si bien la baja de la inflación fue notoria, la falta de acompañamiento de otros indicadores condujo a una erosión de las capacidades económicas de muchas familias en Argentina, lo que las depositó por debajo de la línea de la pobreza. Con contacto directo con la calle por su trabajo en territorios vulnerables de Córdoba, el cardenal no dudó sobre el cuadro de situación.
Rossi apuntó contra la focalización técnica del Gobierno nacional, que dejó en segundo plano los efectos reales de la economía en la vida de las personas. “La frenada de la inflación, seamos buenos y creamos que es cierto, da una tranquilidad psicológica. Creo que ayuda”, admitió en diálogo con La Voz del Interior.
Ángel Rossi señala decadencia política de Argentina
Por fuera del plano económico, el arzobispo cordobés cuestionó el nivel de debate actual, en especial ante la presencia de insultos y discusiones de baja calidad intelectual. “Estamos a un nivel casi decadente. Todo ese lenguaje, esa agresividad y violencia verbal normalmente va a hacia la violencia física. Y de ahí se abre la puerta a un todos contra todos”, estimó.
A ello, sumó un señalamiento directo a la embestida que el Gobierno nacional intentó contra las mejoras en discapacidad y jubilaciones. Según el eclesiástico, “cuando se maltrata a los niños y ancianos terminamos rayando la decadencia”.
Además, aseguró que la falta de presencia estatal en distintas formas permite el avance de otras actividades indeseables como el narcotráfico o flagelos como la adicción a las apuestas, dos problemas que han cruzado su obra en Córdoba. “Al retirarse el Estado avanzan los narcos. Ellos te becan al chico en el colegio y ayudan a los jubilados. Y hacia arriba hay casi una especie de cerrar los ojos y complicidad. No puede no haber complicidad”, sostuvo.
Rossi, un político a lo Francisco
Ángel Rossi compartió más de 10 años de trabajo junto a Jorge Bergoglio. El cardenal, cercano al difunto papa argentino, pertenece a la misma escuela jesuita y permanece cercano a la visión política del extinto sumo pontífice.
En ese sentido, el rol de Rossi en la sociedad cordobesa ha acelerado su participación política. Con fuertes programas de contención para personas adictas, su obra está asentada en las zonas más vulnerables de la capital provincial, siendo uno de los cardenales con mayor proyección dentro de la jerarquía eclesiástica argentina.
