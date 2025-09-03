Hombre clave de la Iglesia en Argentina ve más pobreza: "No se cena macroeconomía"

Ángel Rossi señala decadencia política de Argentina

Por fuera del plano económico, el arzobispo cordobés cuestionó el nivel de debate actual, en especial ante la presencia de insultos y discusiones de baja calidad intelectual. “Estamos a un nivel casi decadente. Todo ese lenguaje, esa agresividad y violencia verbal normalmente va a hacia la violencia física. Y de ahí se abre la puerta a un todos contra todos”, estimó.

A ello, sumó un señalamiento directo a la embestida que el Gobierno nacional intentó contra las mejoras en discapacidad y jubilaciones. Según el eclesiástico, “cuando se maltrata a los niños y ancianos terminamos rayando la decadencia”.

Políticamente no sé quién lo asesora. Apuntar a los discapacitados y a los niños enfermos, va a tener que revisar sus asesores, apuntó Rossi. Políticamente no sé quién lo asesora. Apuntar a los discapacitados y a los niños enfermos, va a tener que revisar sus asesores, apuntó Rossi.

Además, aseguró que la falta de presencia estatal en distintas formas permite el avance de otras actividades indeseables como el narcotráfico o flagelos como la adicción a las apuestas, dos problemas que han cruzado su obra en Córdoba. “Al retirarse el Estado avanzan los narcos. Ellos te becan al chico en el colegio y ayudan a los jubilados. Y hacia arriba hay casi una especie de cerrar los ojos y complicidad. No puede no haber complicidad”, sostuvo.

javier milei Javier Milei aseguró que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Foto: NA.

Rossi, un político a lo Francisco

Ángel Rossi compartió más de 10 años de trabajo junto a Jorge Bergoglio. El cardenal, cercano al difunto papa argentino, pertenece a la misma escuela jesuita y permanece cercano a la visión política del extinto sumo pontífice.

En ese sentido, el rol de Rossi en la sociedad cordobesa ha acelerado su participación política. Con fuertes programas de contención para personas adictas, su obra está asentada en las zonas más vulnerables de la capital provincial, siendo uno de los cardenales con mayor proyección dentro de la jerarquía eclesiástica argentina.

Más noticias en Urgente24:

Crisis en otra petrolera, que pidió el concurso de acreedores para evitar la quiebra

Denuncia de Bullrich: El fiscal abre causa pero no requiere fuentes ni allanamientos a periodistas

El nuevo beneficio de Cuenta DNI que todos quieren usar

Boca: Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria