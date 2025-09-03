Patricia Bullrich se pisa sola en vivo mientras Jorge Rial promete más pruebas

Embed

Patricia Bullrich, atrapada en sus propias palabras

Entretanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó despegarse de los pedidos de allanamiento en una entrevista con Pablo Rossi en Radio Rivadavia. Lo negó varias veces hasta que el propio periodista le mostró la denuncia oficial que ella había llevado. En la página 18 se leía: "Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream (…) y en los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico". A Bullrich no le quedó otra más que salvarse como pudo: dijo que se trataba de una "construcción de prueba".

La escena mostró el límite del discurso oficial. Ya no es solo un papel, sino un gobierno que, en vez de explicar qué pasó con los subsidios recortados en la ANDIS o con los audios de Karina Milei, prefiere hablar de supuestas operaciones rusas y venezolanas (que ya terminó generando memes y chistes en redes sociales). En otra nota con la misma radio, Bullrich llegó a decir que los audios eran parte de una estrategia de "injerencia extranjera".

La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que difundió Manuel Adorni, acusa a Rial y Federico de participar en una "operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al país". Incluso menciona a Franco Bindi y a Pablo Toviggino, y habla de "influencia rusa y chavista". Pero lo cierto es que, como reconoció la propia Bullrich cuando la apretaron en vivo, "no sabemos quién fue" el que grabó a Karina Milei.

image Bullrich negó en vivo haber pedido allanamientos, pero la denuncia oficial lo confirma. El Gobierno acusa a los periodistas de participar en una supuesta operación extranjera para desestabilizar la gestión.

La pregunta de fondo es otra: ¿puede un gobierno democrático pedir allanamientos a periodistas que publican pruebas de corrupción? Así lo resumió Rial en la comisión: "Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades". Esto es un test institucional, y el oficialismo, en vez de dar explicaciones, eligió ponerse en guerra con la prensa.

