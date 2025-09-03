Aresco, una de las consultoras de opinión pública más importantes del país, le otorga al peronismo la delantera en intención de voto de cara a las elecciones bonaerenses de este domingo 07/09. El PJ, que lidera el sello Fuerza Patria, relega a LLA al segundo lugar a nivel provincial y en las secciones electorales más pobladas.
SE VOTA ESTE 07/09 EN PBA
La encuesta en la que más confía Milei le da ventaja al peronismo en las 2 secciones clave
Se trata de los resultados de Aresco, una consultora de referencia para el Presidente. Ventaja irremontable del peronismo en la 3ra.
Se trata de una consultora que mucha confianza para Javier Milei desde que le anticipó el resultado de la PASO en 2023, cuando resultó el candidato más votado. Se cuenta además que su titular, Federico Aurelio, asiste a la quinta de Olivos para explicarle en persona cada trabajo al Presidente.
De acuerdo al trabajo de Aresco sobre las elecciones bonaerenses, en el resultado global (adelantado días atrás por Urgente24), Fuerza Patria acumula un apoyo del 36,7%. Cuando se proyectan los indecisos (6,8%) la cifra asciende al 41,7%.
El espacio libertario que va en alianza con el PRO, por su parte, aparece inmediatamente detrás, con el 34,8%, que se estira al 39,5% cuando se computa la proporción correspondientes de indecisos.
El resto de las fuerzas no alcanza cada una los 2 dígitos de intención de voto, aunque se destaca el 3er lugar que consigue la Izquierda, con el 5,6%, al superar por unas décimas al espacio de centro Somos Buenos Aires (5,2%).
Si bien hay una ventaja del peronismo sobre los libertarios, la brecha queda dentro del margen de error, lo que deja un escenario abierto en el que Fuerza Patria podría estirar la diferencia e incluso, por el contrario, LLA podría tomar la delantera.
El dato novedoso, que publica lanación.com, es el desempeño de los espacios en las secciones Primera y Tercera, las más voluminosas de la provincia y que componen el conurbano.
Según la encuesta de Aresco, en ambas vuelve a liderar el peronismo, pero otra vez por escaso margen.
En la Primera, que agrupa a partidos del corredor norte y oeste, la lista que encabeza Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) se impone sobre la que tiene a Diego Valenzuela (LLA) por 2 puntos: 37,5% vs. 35,7% (42,3% vs. 40,3%, con la proyección de indecisos, que son el 5,7% de los consultados).
A pesar de la diferencia a favor del peronismo, la brecha es demasiado corta si se tiene en cuenta que el margen de error en esta sección es de +/-4,1%. La moneda está en el aire.
En cambio, un escenario diametralmente opuesto se da en la Tercera sección, que abarca al conurbano sur más La Matanza (distrito de mayor peso individual) donde el peronismo muestra una supremacía que le hace sacarle 13 puntos de ventaja a LLA: 41,7% de intención de voto para la lista que lidera la vicegobernadora Verónica Magario y 28,3% para que la que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko.
La brecha, que se estira a los 15 puntos cuando se proyecta el 8,1% de indecisos, supera ampliamente el margen de error (+/-4.1%), lo que anticipa un resultado indescontable para la Casa Rosada.
