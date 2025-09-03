La encuesta en la que más confía Milei le da ventaja al peronismo en las 2 secciones clave

aresco-global

Si bien hay una ventaja del peronismo sobre los libertarios, la brecha queda dentro del margen de error, lo que deja un escenario abierto en el que Fuerza Patria podría estirar la diferencia e incluso, por el contrario, LLA podría tomar la delantera.

El dato novedoso, que publica lanación.com, es el desempeño de los espacios en las secciones Primera y Tercera, las más voluminosas de la provincia y que componen el conurbano.

Según la encuesta de Aresco, en ambas vuelve a liderar el peronismo, pero otra vez por escaso margen.

En la Primera, que agrupa a partidos del corredor norte y oeste, la lista que encabeza Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) se impone sobre la que tiene a Diego Valenzuela (LLA) por 2 puntos: 37,5% vs. 35,7% (42,3% vs. 40,3%, con la proyección de indecisos, que son el 5,7% de los consultados).

A pesar de la diferencia a favor del peronismo, la brecha es demasiado corta si se tiene en cuenta que el margen de error en esta sección es de +/-4,1%. La moneda está en el aire.

En cambio, un escenario diametralmente opuesto se da en la Tercera sección, que abarca al conurbano sur más La Matanza (distrito de mayor peso individual) donde el peronismo muestra una supremacía que le hace sacarle 13 puntos de ventaja a LLA: 41,7% de intención de voto para la lista que lidera la vicegobernadora Verónica Magario y 28,3% para que la que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko.

La brecha, que se estira a los 15 puntos cuando se proyecta el 8,1% de indecisos, supera ampliamente el margen de error (+/-4.1%), lo que anticipa un resultado indescontable para la Casa Rosada.

