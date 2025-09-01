Nueva criptomoneda apoyada por Trump movió US$ 1.000 millones en una hora

Ya es sabido el interés de Donald Trump por las criptomonedas, al punto de que se puso al hombro la regulación del uso de estos activos en Estados Unidos. Este año el congreso aprobó tres leyes que falta reglamentar, y que impulsan una consolidación de criptos. La familia Trump mientras tanto, lanzó una criptomoneda que ya está cotizando, la $WLFI.