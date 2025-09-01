Trump contesta a India tras la cumbre Modi - Putin: "Demasiado tarde"

También se expresa en la misma jornada en que Narendra Modi, el primer ministro indio, y Vladímir Putin, el mandatario ruso, se reúnen al margen de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) refiriéndose el uno al otro como “buenos amigos” y desafiando a Washington tras las sanciones.

Desde China, Modi vanaglorió la asociación con Moscú, a la vez que calificó a Putin como su "amigo". Del mismo modo, el líder ruso se dirigió a su par indio como un “querido amigo”, al mismo tiempo que elogió los lazos como especiales, amistosos y de confianza.

Trump sanciona a India, favoreciendo un realineamiento entre Modi y Putin: tiro por la culata

Donald Trump dijo que aumentaría los aranceles a India debido a sus compras del petróleo ruso, forjando sin querer nuevos pactos comerciales y alianzas alternativas. “No les preocupa cuánta gente en Ucrania está muriendo a manos de la maquinaria de guerra de Rusia”, sentenció en su red Truth Social, exhibiendo el malestar con Nueva Delhi por comprar hidrocarburos a Rusia.

La India no solamente está comprando cantidades gigantescas de Petróleo ruso, además, mucho de este petróleo que compran lo revenden en los mercados libres con grandes beneficios...Por ello, elevaré de manera sustancial los aranceles que la India paga a Estados Unidos (TRUMP) La India no solamente está comprando cantidades gigantescas de Petróleo ruso, además, mucho de este petróleo que compran lo revenden en los mercados libres con grandes beneficios...Por ello, elevaré de manera sustancial los aranceles que la India paga a Estados Unidos (TRUMP)

Frente a las sanciones, India no se doblegó y acusó a la Casa Blanca y a Bruselas de tener una "doble moral", alegando que tanto Washington como la Unión Europea mantienen su propio comercio con Rusia, en sectores claves como la energía y las materias primas esenciales.

Mark Linscott, ex negociador comercial de Estados Unidos que ahora asesora a empresas estadounidenses e indias, aseguró que en las últimas semanas se ha colpasado la comunicación entre Trump y Modi. "Lo que faltaba era la conversación entre líderes y la oportunidad para que el presidente sellara el acuerdo y le diera su aprobación", dijo.

Analistas indios también afirmaron, tal como Scott, que la medida de Trump intenta presionar a Vladimir Putin y a sus socios comerciales para desfinanciar el frente de guerra ruso en Ucrania. Sin embargo, a pesar de la amenaza de aranceles más altos, India aún persiste con la compra de crudo ruso, aunque a niveles más bajos.

"Trump está intentando llegar a Putin y la India es un blanco fácil para hacerlo", dijo Ashok Malik, presidente de la práctica en India de The Asia Group y ex asesor de políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del mismo modo, la Iniciativa de Investigación sobre Comercio Global, un grupo de expertos con sede en Nueva Delhi, predice que las exportaciones indias a Estados Unidos, el mayor socio comercial del país, podrían caer de 86.500 millones de dólares este año a alrededor de 50.000 millones de dólares en 2026, dado el actual régimen arancelario que ha impuesto Trump.

El grupo de expertos dijo que los textiles, las gemas, la joyería, los camarones y las alfombras serían los más afectados, y que dichos sectores se preparan para un colapso del 70 por ciento en las exportaciones, "poniendo en peligro cientos de miles de empleos".

En tanto, los semiconductores, la electrónica de consumo y los productos farmacéuticos, de Nueva Delhi y del resto del mundo, también estarán sujetos a aranceles estadounidenses separados y específicos para cada sector.

No obstante, Anubhuti Sahay, jefe de investigación económica de la India del banco, señaló que la economía de Nueva Delhi, centrada en el mercado interno, sufirá menos que sus pares asiáticos, ya que está mayormente centrada en el mercado interno.

