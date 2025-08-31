Vladimir Putin busca consolidar aliados en la cumbre de la OCS para contrarrestar la presión de USA

Narendra Modi, Xi Jinping y Putin

El viaje de Putin a China se produce en un contexto en el que las exportaciones de crudo a China e India se han convertido en la principal fuente de ingresos para Rusia, una vía clave para sostener su ofensiva militar en Ucrania. La Casa Blanca ha impuesto aranceles adicionales al petróleo ruso que llega a India, pero Nueva Delhi ha defendido sus operaciones como una decisión soberana.

Además, Putin participará en un desfile militar en Beijing, donde coincidirá con el líder norcoreano Kim Jong-un. En los últimos años, Corea del Norte se ha convertido en un proveedor de municiones y drones para el esfuerzo de guerra ruso. En el marco de la cumbre, Putin también mantendrá reuniones con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, buscando fortalecer un eje de cooperación alternativo al bloque occidental.

