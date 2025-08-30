El presidente Donald Trump cuestionó la posibilidad de un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para poner fin a la guerra. Según The Hill, Trump sugirió que "tal vez tengan que luchar un poco más".
Donald Trump sobre la Guerra de Ucrania: "A veces tienen que pelear un poco más"
Donald Trump duda de la reunión que sostendría con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski y se compara con un mediador infantil
En una entrevista con The Daily Caller, Trump se mostró más confiado en que podría darse una reunión trilateral entre él, Putin y Zelenski, pero expresó sus dudas sobre un encuentro bilateral entre los dos líderes de Europa del Este. "Un acuerdo trilateral ocurriría. Un acuerdo bilateral, no lo sé, pero un acuerdo trilateral ocurrirá. Pero, ya saben, a veces la gente no está preparada para ello", le dijo Trump a la corresponsal de la Casa Blanca, Reagan Reese, en la entrevista que se publicó hoy, sábado 30/8. en el medio de referencia.
Para explicar su postura, Trump usó una analogía: "Tienes un niño, y hay otro niño en el parque, y se odian, y empiezan a columpiarse, columpiarse, columpiarse, y quieres que paren, y siguen... Después de un rato, están muy contentos de parar. ¿Entiendes? Es casi así. A veces tienen que luchar un poco antes de que puedas conseguir que paren". Y agregó: "Pero esto lleva mucho tiempo ocurriendo. Hay mucha gente muerta".
Trump y su intento de negociar la paz
A pesar de sus comentarios, Trump impulsó una reunión entre Zelenski y Putin como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra. El líder ucraniano, quien se reunió con el presidente a principios de este mes de agosto, se mostró dispuesto a reunirse con Putin, pero las autoridades rusas rechazaron la propuesta hasta el momento.
Por ahora, Rusia parece obstaculizar los esfuerzos de la administración Trump por negociar un acuerdo de paz. Ucrania rechazó la posibilidad de hacer grandes concesiones territoriales, mientras que funcionarios estadounidenses y europeos continúan debatiendo posibles garantías de seguridad posconflicto para prevenir una nueva invasión. Una de las líneas rojas del Kremlin es la participación de las fuerzas de paz europeas con funcionarios rusos, y propusieron a China como uno de los garantes de la seguridad.
Trump volvió a descartar la presencia de tropas estadounidenses en el terreno como parte de una garantía de seguridad, pero manifestó su apertura a ofrecer apoyo aéreo de Estados Unidos para ayudar a detener la guerra. "Quizás hagamos algo. Mira, me gustaría ver que se resolviera algo. No son nuestros soldados, pero hay entre cinco y siete mil, en su mayoría jóvenes, que mueren cada semana", le dijo a Reese. "Si pudiera detener eso y tener un avión volando de vez en cuando, serían principalmente los europeos, pero nosotros los ayudaríamos". Y añadió: "Ellos, ya sabes, lo necesitan, y les ayudaríamos si pudiéramos lograr algo".
Ecos del encuentro con Putin
Después de una reunión con Putin en Alaska, un funcionario estadounidense promovió una concesión rusa: permitir garantías de seguridad similares a las de la OTAN para Ucrania como parte de un acuerdo de paz. El compromiso no parece estar en pie, ya que Rusia pide un veto efectivo sobre cómo se conformarían dichas garantías.
Pero, a pesar de que las conversaciones de paz parecen estancadas, el conflicto continúa. Rusia lanzó masivos ataques aéreos contra Ucrania, y el jueves, Moscú atacó Kiev con un misil y un dron que causó la muerte de 23 personas y dejó a decenas heridas. Horas después, la administración Trump aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles de munición de ataque de alcance extendido (ERAM) y 3.350 unidades GPS, parte de un acuerdo de municiones de 825 millones de dólares para reforzar las capacidades defensivas de Kiev.
