Donald Trump sobre la Guerra de Ucrania: "A veces tienen que pelear un poco más"

Por ahora, Rusia parece obstaculizar los esfuerzos de la administración Trump por negociar un acuerdo de paz. Ucrania rechazó la posibilidad de hacer grandes concesiones territoriales, mientras que funcionarios estadounidenses y europeos continúan debatiendo posibles garantías de seguridad posconflicto para prevenir una nueva invasión. Una de las líneas rojas del Kremlin es la participación de las fuerzas de paz europeas con funcionarios rusos, y propusieron a China como uno de los garantes de la seguridad.

Trump volvió a descartar la presencia de tropas estadounidenses en el terreno como parte de una garantía de seguridad, pero manifestó su apertura a ofrecer apoyo aéreo de Estados Unidos para ayudar a detener la guerra. "Quizás hagamos algo. Mira, me gustaría ver que se resolviera algo. No son nuestros soldados, pero hay entre cinco y siete mil, en su mayoría jóvenes, que mueren cada semana", le dijo a Reese. "Si pudiera detener eso y tener un avión volando de vez en cuando, serían principalmente los europeos, pero nosotros los ayudaríamos". Y añadió: "Ellos, ya sabes, lo necesitan, y les ayudaríamos si pudiéramos lograr algo".

Ecos del encuentro con Putin

Después de una reunión con Putin en Alaska, un funcionario estadounidense promovió una concesión rusa: permitir garantías de seguridad similares a las de la OTAN para Ucrania como parte de un acuerdo de paz. El compromiso no parece estar en pie, ya que Rusia pide un veto efectivo sobre cómo se conformarían dichas garantías.

Pero, a pesar de que las conversaciones de paz parecen estancadas, el conflicto continúa. Rusia lanzó masivos ataques aéreos contra Ucrania, y el jueves, Moscú atacó Kiev con un misil y un dron que causó la muerte de 23 personas y dejó a decenas heridas. Horas después, la administración Trump aprobó la venta a Ucrania de 3.350 misiles de munición de ataque de alcance extendido (ERAM) y 3.350 unidades GPS, parte de un acuerdo de municiones de 825 millones de dólares para reforzar las capacidades defensivas de Kiev.

