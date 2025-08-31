Primero, Fabián Doman dejó la conducción de “Cónclave” (Carnaval Stream) tras fuerte discusión con el ex presidente del Club Atlètico Independiente Andrés Dukatenzeiler.
ESCÁNDALOS EN TV Y STREAMING
El abandono en vivo de la TV de Fabián Doman y Horacio Embón recordó casos similares
Los mejores enojos de la TV argentina (ahora, se suma el streaming) ocurrieron durante programas con fuertes debates en vivo y en directo.
Pocos días más tarde, Horacio Embón hizo lo propio en “Duro de Domar” en C5N, programa del cual es panelista. Discutió con el conductor, Pablo Duggan.
10 casos emblemáticos de la TV argentina
1-El candidato a diputado nacional Sergio "Tronco" Figliuolo: en Neura Media y el streaming no hay pausa comercial para ordenar el piso
2-Silvana Suàrez, ex Miss Universo, dejó plantada a Mirtha Legrand
3-Chiche Gelblung discutió con Fernanda Iglesias cuando se metió con la salud de su hija y dejó el programa de Fabián Doman y Karina Mazzocco
4-En "Intrusos", Carmen Barbieri discutió con Luis Ventura y abandonó el programa
5-El licenciado Julio Alsogaray, en un derecho a réplica, colisionó de manera violenta con Baby Etchecopar
6-Pappo Napolitano se calienta y deja un programa en vivo
7-Esmeralda Mitre y Gerardo Romano dejan en vivo un programa de Debora Plager y Pia Shaw
8-Alfredo Casero deja plantado en vivo a Luis Majul en LN+, luego de golpear la escenografía
9-Marcelo Polino, en Showmatch, discutió con Pampita. La modelo dejó el programa en vivo.
10-Conductora de Crónica TV, Mariela Fernández, abandona en vivo la conducción de la transmisión