El abandono en vivo de la TV de Fabián Doman y Horacio Embón recordó casos similares

Los mejores enojos de la TV argentina (ahora, se suma el streaming) ocurrieron durante programas con fuertes debates en vivo y en directo.

31 de agosto de 2025 - 09:20
Fabián Doman y Andrés Dukatenzeiler

Primero, Fabián Doman dejó la conducción de “Cónclave” (Carnaval Stream) tras fuerte discusión con el ex presidente del Club Atlètico Independiente Andrés Dukatenzeiler.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1955073244920213579&partner=&hide_thread=false

Pocos días más tarde, Horacio Embón hizo lo propio en “Duro de Domar” en C5N, programa del cual es panelista. Discutió con el conductor, Pablo Duggan.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1960651758914437164&partner=&hide_thread=false

10 casos emblemáticos de la TV argentina

1-El candidato a diputado nacional Sergio "Tronco" Figliuolo: en Neura Media y el streaming no hay pausa comercial para ordenar el piso

Embed - TRONCO sacado con FANTINO y se va del PROGRAMA (video completo)

2-Silvana Suàrez, ex Miss Universo, dejó plantada a Mirtha Legrand

Embed - Mirtha - "Yo no necesito de vos para tener audiencia Silvana Suarez"

3-Chiche Gelblung discutió con Fernanda Iglesias cuando se metió con la salud de su hija y dejó el programa de Fabián Doman y Karina Mazzocco

Embed - Chiche Gelblung versus Fernanda Iglesias

4-En "Intrusos", Carmen Barbieri discutió con Luis Ventura y abandonó el programa

Embed - Carmen Barbieri se pelea en vivo con Luis Ventura 10/08/2011

5-El licenciado Julio Alsogaray, en un derecho a réplica, colisionó de manera violenta con Baby Etchecopar

Embed - BABY ETCHECOPAR VS. ALSOGARAY

6-Pappo Napolitano se calienta y deja un programa en vivo

Embed - PAPPO, Se Calienta en el medio de una entrevista

7-Esmeralda Mitre y Gerardo Romano dejan en vivo un programa de Debora Plager y Pia Shaw

Embed - Escándalo: Esmeralda Mitre y Gerardo Romano se fueron enojados de América

8-Alfredo Casero deja plantado en vivo a Luis Majul en LN+, luego de golpear la escenografía

Embed - Alfredo Casero estalló de furia en LN+ y abandonó el estudio a los gritos

9-Marcelo Polino, en Showmatch, discutió con Pampita. La modelo dejó el programa en vivo.

Embed - ¡Pampita abandonó el piso de Showmatch furiosa tras pelearse con todos!

10-Conductora de Crónica TV, Mariela Fernández, abandona en vivo la conducción de la transmisión

Embed - periodista de Crónica TV abandona el estudio a los gritos #tv #argentina

