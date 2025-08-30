La humillación de Itamar Ben-Gvir a Marwan golpeó a Palestina y provocó condena global

El video, compartido por los partidarios de Ben-Gvir en X, mostró el desgaste físico de más de dos décadas en prisión. Marwan, de 66 años, está en prisión desde 2002 tras ser condenado por un tribunal israelí por planear atentados que causaron la muerte de cinco civiles. Cumple cinco cadenas perpetuas más 40 años.

Arab dijo que la escena no solo capturó el sufrimiento de un hombre, sino la relación más amplia entre el ocupante y el ocupado. "Alguien como Ben-Gvir debería estar en prisión. Es un fascista, un terrorista convicto y está instando al genocidio del pueblo palestino", declaró a la presentadora de "Frankly Speaking", Katie Jensen.

"Pero puedo decirles que ésta es la relación normal entre un oprimido y un opresor. Y creo que esta imagen pasará a la historia como una representación de la opresión que ha sufrido el pueblo palestino. Y creo que no hay nada de qué avergonzarse ni de qué avergonzarse como su hijo. Creo que mi padre se mantuvo firme contra la opresión, como siempre, representando a todo el pueblo palestino".

El trato humillante que Ben-Gvir le infligió a Marwan, sin mencionar su aspecto envejecido y demacrado en las imágenes, generó una condena mundial y reforzó las críticas previas al supuesto maltrato de prisioneros por parte de Israel.

Según el Club de Prisioneros Palestinos, unas 17.000 personas fueron detenidas por las autoridades israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental entre el 7 de octubre de 2023 y mayo de este año. Al 8 de junio, unas 10.400 personas se encontraban detenidas en cárceles israelíes, según la organización israelí de derechos humanos HaMoked. Además, 3.562 se encontraban en detención administrativa, recluidas indefinidamente sin cargos.

Entre los detenidos entre el 7 de octubre de 2023 y enero de este año se encontraban 1.055 niños, de los cuales 440 permanecen en prisión. Miles de detenidos más fueron trasladados a cárceles israelíes desde Gaza, con escasa información proporcionada a las familias sobre su estado o paradero.

En respuesta al video de Ben-Gvir, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró: "El video es preocupante. Somos conscientes de ello. Es importante recordar que los presos deben ser tratados conforme al derecho internacional, respetando su dignidad inherente".

Para la familia Barghouti, las imágenes fueron devastadoras. "No es fácil", dijo Arab sobre la reacción de su madre Fadwa. "No creo que nos resulte fácil tomarnos unos minutos para reconocer el rostro de mi padre".

"Mi familia no ha visto a mi padre en más de dos años y medio, desde antes del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Y no es fácil. Ha estado perdiendo peso. Ha sido agredido varias veces en prisión. Se nota cómo su cuerpo se está debilitando".

"Pero creo que siempre recordamos que el destino de mi padre está ligado al del pueblo palestino. Si ellos pasan hambre, él también. Si los atacan, él también. Y ese es el camino que él ha elegido. Creo que lo triste es ver a sus seis nietos, a quienes nunca había conocido, mirándolo y haciéndole tantas preguntas que este no es nuestro abuelo de siempre. Pero creo que eso representa el sufrimiento palestino. Y representamos a miles de familias palestinas que están pasando por el mismo dolor en este momento".

Desde que comenzó la guerra de Gaza, incluso los escasos contactos con su padre desaparecieron. "Después del 7 de octubre, todo cambió", dijo Arab. "No hay forma de comunicarse. La única forma es con el abogado, y este solo ha podido verlo unas cuantas veces".

Según Arab, su padre está recluido en régimen de aislamiento desde el 7 de octubre y sufre agresiones periódicas, una experiencia que muchos detenidos liberados dicen haber padecido.

"Si hablas con cualquier prisionero político palestino que haya sido liberado en los últimos meses, comprenderás la cantidad de torturas que sufren regularmente, todos los días", dijo. "Y por eso, desde el 7 de octubre, ya hemos perdido a más de 76 detenidos palestinos. Y eso solo en los casos documentados".

Marwan, que en su día fue una figura destacada del partido gobernante Fatah en Cisjordania y es un legislador electo, sigue siendo la figura política palestina más popular; las encuestas lo muestran consistentemente muy por delante del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y de los líderes de Hamas.

"Creo que se puede explicar mencionando quién es", dijo Arab. "Es una figura unificadora y ese es el principal motivo por el que los palestinos lo aprecian. Además, es alguien dispuesto a sacrificarse por su pueblo".

Arab dijo que su padre sigue creyendo en la solución de dos Estados, aunque muchos jóvenes palestinos la ven cada vez más como un callejón sin salida. "Es partidario de la solución de dos Estados, pero no se deja engañar. Entiende que será muy, muy difícil de lograr, pero es la única solución viable en este momento. Es la única solución aceptable incluso para la comunidad internacional".

