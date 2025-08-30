El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, visitó Junín, (cuarta sección electoral) donde acompañó a la candidata a Senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por la suspensión delas obra en el complejo habitacional del plan Procrear.
APOYO EN PBA
En la última semana antes del 07/09, Sergio Massa en modo optimista
En plena campaña bonaerense. Sergio Massa recorrió Junín y Baradero. El del Frente Renovador cree que en septiembre su espacio puede triunfar.
Luego recorrió, Baradero (segunda sección electora), acompañado por el candidato a Concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.
San Martín y San Vicente
El tigrense, durante las recorridas, apoyará en PBA a candidatos de sus sector antes de la compulsa del 7 de septiembre. En ese orden convocó sus seguidores a "defender la provincia".
El audio dice
En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el encuentro hizo foco en la problemática de la seguridad, otro de los temas que preocupan a los bonaerenses.
Como sigue
La semana que se inicia continuará con candidatos del Frente Renovador en la Quinta Sección Electoral, la cabecera es Mar del Plata y en la Séptima Sección Electoral, Olavarría.
