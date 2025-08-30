En la última semana antes del 07/09, Sergio Massa en modo optimista

En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el encuentro hizo foco en la problemática de la seguridad, otro de los temas que preocupan a los bonaerenses.

YSLJN35ZU5ASNPE2IJVT4UZ7QU Charla con vecinos y militantes en Baradero

Como sigue

La semana que se inicia continuará con candidatos del Frente Renovador en la Quinta Sección Electoral, la cabecera es Mar del Plata y en la Séptima Sección Electoral, Olavarría.

Embed - on Instagram: " En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias @sergiomassaok por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la indiferencia del municipio y la falta de respuestas del gobierno nacional. #junin #vivienda #elecciones" View this post on Instagram A post shared by (@vale.arata)

Más noticias en Urgente24

5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso

8 alimentos con proteínas que una dietista sugiere comer cada semana

El cambio súper fácil al caminar que aumenta la longevidad, según la ciencia

Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?