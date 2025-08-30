urgente24
En la última semana antes del 07/09, Sergio Massa en modo optimista

En plena campaña bonaerense. Sergio Massa recorrió Junín y Baradero. El del Frente Renovador cree que en septiembre su espacio puede triunfar.

30 de agosto de 2025 - 18:49
Sergio Massa sale a caminar PBA. Apoyo a candidatos de Fuerza Patria

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, visitó Junín, (cuarta sección electoral) donde acompañó a la candidata a Senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por la suspensión delas obra en el complejo habitacional del plan Procrear.

Luego recorrió, Baradero (segunda sección electora), acompañado por el candidato a Concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.

Sergio Massa en San Vicente, con el intendente, Nicolás Mantegazza y los candidatos de Fuerza Patria, Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti y vecinos.

San Martín y San Vicente

El tigrense, durante las recorridas, apoyará en PBA a candidatos de sus sector antes de la compulsa del 7 de septiembre. En ese orden convocó sus seguidores a "defender la provincia".

El audio dice

Hola, soy Sergio Massa y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta. Y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos Hola, soy Sergio Massa y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta. Y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos

En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el encuentro hizo foco en la problemática de la seguridad, otro de los temas que preocupan a los bonaerenses.

Charla con vecinos y militantes en Baradero

La semana que se inicia continuará con candidatos del Frente Renovador en la Quinta Sección Electoral, la cabecera es Mar del Plata y en la Séptima Sección Electoral, Olavarría.

