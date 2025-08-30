urgente24
Mauricio Macri eyectó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO

La novedad tiene la firma de Mauricio Macri. Se funda en reiteradas inasistencias de Damián Arabia a las reuniones del consejo de conducción.

30 de agosto de 2025 - 19:47
Decisión terminal de Mauricio Macri

El jefe del PRO, decidió expulsar de la vicepresidencia del espacio a Damián Arabia, referente cercano a Patricia Bullrich. La resolución que tiene la firma de Mauricio Macri incluye al dirigente Pablo Walter, El el primer caso pesan inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo. Suma alguna cercanía de Arabia con el sector libertario.

Respuesta de Arabia

Los partidos a veces son capturados por elites que los vacían de sentido e ideas y, los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri, quien firmó hoy mi expulsión solo por pensar distinto. Pero sé que no es personal, no es contra mí, es una traición a las ideas y los valores democráticos e institucionales. Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos las respetan Los partidos a veces son capturados por elites que los vacían de sentido e ideas y, los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri, quien firmó hoy mi expulsión solo por pensar distinto. Pero sé que no es personal, no es contra mí, es una traición a las ideas y los valores democráticos e institucionales. Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos las respetan

El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, le pidió formalmente la renuncia.

Recriminaciones

Arabia detalló en su cuenta de X que le recriminaron que su participación había disminuido y quehabía elegido otro rumbo político. En desacuerdo, el diputado anunció que no daría un paso al costado, cuestionó el funcionamiento interno del partido y denunció la existencia de “feudos cerrados”.

Resolución partidaria (PRO)

La remoción formal se articuló a través de una resolución partidaria que instruye notificar a Arabia y Walter sus cesantías, impulsar su reemplazo y girar antecedentes al Tribunal de Disciplina. E

Damián Arabia en Diputados

Mantiene su banca en Diputados

Arabia, quien mantendrá su banca en diputado cuenta con el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró "no ser invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO", recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Mauricio Macri. Menciona el sitio Infobae.

En el entorno del diputado consideraron que la postura crítica y la cercanía a espacios liberales fueron los factores determinantes de la decisión.

