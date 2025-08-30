El jefe del PRO, decidió expulsar de la vicepresidencia del espacio a Damián Arabia, referente cercano a Patricia Bullrich. La resolución que tiene la firma de Mauricio Macri incluye al dirigente Pablo Walter, El el primer caso pesan inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo. Suma alguna cercanía de Arabia con el sector libertario.
EN POLÍTICA TODO SE PAGA
Mauricio Macri eyectó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO
La novedad tiene la firma de Mauricio Macri. Se funda en reiteradas inasistencias de Damián Arabia a las reuniones del consejo de conducción.
Respuesta de Arabia
El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, le pidió formalmente la renuncia.
Recriminaciones
Arabia detalló en su cuenta de X que le recriminaron que su participación había disminuido y quehabía elegido otro rumbo político. En desacuerdo, el diputado anunció que no daría un paso al costado, cuestionó el funcionamiento interno del partido y denunció la existencia de “feudos cerrados”.
Resolución partidaria (PRO)
La remoción formal se articuló a través de una resolución partidaria que instruye notificar a Arabia y Walter sus cesantías, impulsar su reemplazo y girar antecedentes al Tribunal de Disciplina. E
Mantiene su banca en Diputados
Arabia, quien mantendrá su banca en diputado cuenta con el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró "no ser invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO", recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Mauricio Macri. Menciona el sitio Infobae.
En el entorno del diputado consideraron que la postura crítica y la cercanía a espacios liberales fueron los factores determinantes de la decisión.
