Mauricio Macri eyectó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO

QO75US46Q5BB3EKL7FEGSGJRQE Damián Arabia en Diputados

Mantiene su banca en Diputados

Arabia, quien mantendrá su banca en diputado cuenta con el respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró "no ser invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO", recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Mauricio Macri. Menciona el sitio Infobae.

En el entorno del diputado consideraron que la postura crítica y la cercanía a espacios liberales fueron los factores determinantes de la decisión.

