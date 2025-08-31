El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero. La medida se tomó en el marco de una investigación que salpica al funcionario y al legislador Pablo Ansaloni; ambos sindicados por haber orquestado un plan para tomar el control de la obra social de la (UATRE), según NA.
REINCIDENTES
Con UATRE, Karina Milei y Lule Menem x 2 en lo de Sebastián Casanello
La maniobra se habría orquestado a través de una figura que reporta a Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y Karina Milei. Sebastián Casanello ordena allanamiento
El caso se vincula a una red más amplia de influencias que, según la pesquisa, incluye a figuras cercanas a la presidencia: Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y Karina Milei.
UATRE del duelo a la litis
Desde el fallecimiento de Gerónimo Venegas en 2017 y el de su sucesor, Ramón Ayala, el sindicato que en la actualidad conduce José Voytenco está atravesado por denuncias y contradenuncias con dirigentes libertarios.
La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, ahonda en las denuncias cruzadas que sacuden al gremio desde el fallecimiento de sus líderes históricos. La fiscalía ha recabado audios y mensajes que sugieren una operación para intervenir la organización sindical y su mutual, que brinda cobertura a miles de peones y sus familias.
Estas pruebas comprometen al exdirigente de UATRE, Pablo Ansaloni, y al interventor de Osprera, Marcelo Petroni. Según el expediente, ambos habrían coordinado reuniones con funcionarios de la administración actual para desplazar a la conducción legítima y hacerse con el manejo de la entidad.
La trama se complejiza al conectar con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. La pesquisa revela que Petroni, desde su rol de interventor, autorizó transferencias millonarias a esta firma.
Al mismo tiempo, las comunicaciones recuperadas detallan intercambios entre los implicados, con menciones explícitas a figuras de alto rango en el gobierno. Por ejemplo, en un chat, Petroni le indica a un socio de Martín Menem, diputado y hermano de la secretaria general de la Presidencia, que la intervención del sindicato es impulsada por "los Menem".
Allanamiento
La solicitud de allanamiento se fundamenta en un pormenorizado informe fiscal que destaca reuniones, mensajes y movimientos financieros para sustentar la hipótesis de un acuerdo criminal.
La justicia convocó a indagatoria a seis personas, incluyendo a Julio Cordero y Pablo Ansaloni, ante las pruebas que sugieren el uso de influencias para remover a las autoridades de UATRE.
La Cámara Nacional de Apelaciones ya había desestimado una solicitud previa de intervención, subrayando que la disputa debía resolverse por vías gremiales y no judiciales, en defensa del principio de libertad sindical. No obstante, las nuevas pruebas recopiladas por la fiscalía han llevado a esta nueva fase de la investigación.
