25% de quienes votaron por Javier Milei en el balotaje no volverán a votarlo

"Algo se quiebra para siempre cuando un gobierno empieza a ser percibido como corrupto . Casi la mitad de los argentinos, un 47% cree que el gobierno de Milei es más corrupto que los gobiernos anteriores. Y sólo un 22% afirma que Milei no es corrupto. Menos que su núcleo duro."

Un 12% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma que luego de este escándalo ya no los volverá a votar. Eso se suma a un 13% que ya antes del escándalo había definido no votarlo más. La sangría existe y es visible. En un año electoral cualquier mínimo porcentaje importa, puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Incluso, un pequeño 35".

De todos modos, es menester aclarar que son números promedio pero es bien diferente el comportamiento entre electores de Javier Milei y electores de Sergio Massa en 2023.

En el voto de Milei sigue existiendo una proporción mayoritaria de respaldo.

En tanto, la erosión sucede, para un año electoral es dramático, y abre la ventana a una derrota de La Libertad Avanza.

La credibilidad en la gestión libertaria, se encuentra profundamente afectada por este hecho: un 62% juzga a la respuesta del gobierno como improvisada. La credibilidad en la gestión libertaria, se encuentra profundamente afectada por este hecho: un 62% juzga a la respuesta del gobierno como improvisada.

