La Libertad Avanza pregunta a Javier Milei: ¿Quién paga la cuenta del 07/09?

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
La Libertad Avanza se preparaba para un triunfo el domingo 07/09 en Provincia de Buenos Aires. Ahora, se complicó muicho. Javier Milei ¿quién paga la cuenta?

30 de agosto de 2025 - 23:39

La Libertad Avanza estaba convencida de que en Provincia de Buenos Aires triunfaría el domingo 07/09, 49 días antes del 26/10. Victorias en la 1ra. Sección Electoral, en la 4ta., la 5ta., la 6ta. y la 7ma. licuarían una derrota por la mínima en la 3ra. Sección Electoral, resolviendo el comicio a favor de 'la Casta libertaria'. Sin embargo, todo se ha complicado desde que la economía retrocede. Luego, los escándalos de posible corrupción que comprometen a los estrategas electorales de LLA. Ya es obvio que Javier Milei no acepta que alguien pretenda que Karina Milei pague alguna factura. Por lo tanto, denuncias contra Axel Kicillof de fraude; y sostener que "los Kukas" montaron el ANDISgate, es lo que le queda. Pero muchos dudan, aún en la propia LLA, que esto resulte creíble. Todo indica que las rencillas domésticas han mermado la competitividad del oficialismo; y la reconstrucción luce compleja. Al comenzar la cuenta regresiva hacia el comicio bonaerense, aquí algunos textos imprescindibles:

Suizo Argentina, la puntada sin hilo y el caso de Karina Milei

Antonio D'Eramo:

"En febrero pasado, el secretario general José Voytenco denunció al diputado Pablo Ansaloni, a la sazón dirigente de UATRE que perdió las elecciones celebradas en el gremio en 2022, a Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la secretaría de trabajo, y a Marcelo Carlos Petroni, interventor de la obra social Osprera, por planear la intervención del gremio y su obra social y quedarse con el control de las organizaciones sindicales.

Desde la intervención de la obra social a fines del año pasado, Marcelo Petroni firmó transferencia por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año con la droguería Suizo Argentina.

Además, la investigación judicial del fiscal documentó reuniones en la secretaría de trabajo y en las oficinas de Osprera de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei para, presuntamente, quedarse con el control absoluto del sindicato y su obra social.

En los diálogos de whats app investigados por el fiscal Marijuan se transcribe al interventor Petroni afirmando que “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de uatre. Me consta"-

En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: "avísale a Lule" y "Eso lo tiene que saber Martin y Lule".

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”. (...)".

Tarjeta roja de Mauricio Macri a Damián Arabia, quien no se calla nada

Noticias Argentinas: "El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, resolvió hoy sábado separar del cargo al actual vicepresidente partidario Damián Arabia y al dirigente Pablo Walter por “inasistencia a las reuniones del Consejo”, en contravención de la Carta Orgánica Nacional del partido.

Según la resolución que firmó el propio Macri, el Secretario General del partido, Facundo Pérez Carletti, deberá notificar a Arabia y Walter sobre su remoción y disponer su reemplazo.

Además, se instruye girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina y comunicar la decisión al Consejo Directivo en su próxima reunión.

El documento establece que el Apoderado Partidario deberá informar al Juzgado Federal con Competencia Electoral sobre la remoción de los funcionarios, como parte de los procedimientos legales y administrativos previstos en la Carta".

La espantosa soledad de La Libertad Avanza

Hernán Iglesias Illa en la revista digital Seúl:

"Dos veces el año pasado y una vez en febrero, después del estallido del Caso Libra, analistas y dirigentes entonaron las estrofas del clásico “la peor semana del Gobierno”, pero el Gobierno logró recuperarse, gracias al crecimiento de la economía, la popularidad del presidente Milei y el changüí implícito que reciben todos los gobierno nuevos. Los que lo están diciendo desde el viernes, sin embargo, quizás tengan algo más de razón. La economía da señales de estancamiento, el Congreso lleva un mes en rebeldía abierta y la denuncia de corrupción en la ANDIS, la agencia de discapacidad, parece más bicha y difícil de sacudir.

De todas maneras, lo que más ha cambiado desde hace un año es la erosión que genera en cualquier gobierno el paso del tiempo, que descubre velos y hace visible lo antes invisible. No sé cuánto aprendí en mis cuatro años en Casa Rosada, pero hay una experiencia que es difícil de transmitir: cómo fluye la respiración de un mandato presidencial. Lo que al principio funciona deja de funcionar, los que se callaban empiezan a hablar, las gambetas ya no engañan. No es un proceso lineal ni inevitable y quizás no tenga costo electoral en octubre, pero el Gobierno debe prepararse para que el año que viene, si le va bien en las elecciones y se convierte en el centro del poder, con más tiempo recorrido, más desangelamiento y nuevas demandas de construcción (no ya solo de destrucción), haya cada vez más semanas como esta que pasó.

Un problema añadido es la decisión del Gobierno de enfrentar todos estos desafíos en la más absoluta soledad. Más allá de las alianzas en algunas provincias con el PRO y en otras con el radicalismo, el Gobierno se percibe a sí mismo como el único actor legítimo del proceso de cambio que quiere impulsar, empujado apenas por la popularidad social y una sensación (“las fuerzas del cielo”) de inevitabilidad histórica. Ni en el Congreso ni la política ni los sindicatos ni entre los empresarios ha aprobado socios valiosos para la supuesta revolución en marcha. (…)".

