La Libertad Avanza pregunta a Javier Milei: ¿Quién paga la cuenta del 07/09?

La Libertad Avanza estaba convencida de que en Provincia de Buenos Aires triunfaría el domingo 07/09, 49 días antes del 26/10. Victorias en la 1ra. Sección Electoral, en la 4ta., la 5ta., la 6ta. y la 7ma. licuarían una derrota por la mínima en la 3ra. Sección Electoral, resolviendo el comicio a favor de 'la Casta libertaria'. Sin embargo, todo se ha complicado desde que la economía retrocede. Luego, los escándalos de posible corrupción que comprometen a los estrategas electorales de LLA. Ya es obvio que Javier Milei no acepta que alguien pretenda que Karina Milei pague alguna factura. Por lo tanto, denuncias contra Axel Kicillof de fraude; y sostener que "los Kukas" montaron el ANDISgate, es lo que le queda. Pero muchos dudan, aún en la propia LLA, que esto resulte creíble. Todo indica que las rencillas domésticas han mermado la competitividad del oficialismo; y la reconstrucción luce compleja. Al comenzar la cuenta regresiva hacia el comicio bonaerense, aquí algunos textos imprescindibles:
Suizo Argentina, la puntada sin hilo y el caso de Karina Milei
Antonio D'Eramo:
"En febrero pasado, el secretario general José Voytenco denunció al diputado Pablo Ansaloni, a la sazón dirigente de UATRE que perdió las elecciones celebradas en el gremio en 2022, a Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la secretaría de trabajo, y a Marcelo Carlos Petroni, interventor de la obra social Osprera, por planear la intervención del gremio y su obra social y quedarse con el control de las organizaciones sindicales.
Desde la intervención de la obra social a fines del año pasado, Marcelo Petroni firmó transferencia por 7.700 millones de pesos hasta marzo de este año con la droguería Suizo Argentina.
Además, la investigación judicial del fiscal documentó reuniones en la secretaría de trabajo y en las oficinas de Osprera de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei para, presuntamente, quedarse con el control absoluto del sindicato y su obra social.
En los diálogos de whats app investigados por el fiscal Marijuan se transcribe al interventor Petroni afirmando que “Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de uatre. Me consta"-
En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: "avísale a Lule" y "Eso lo tiene que saber Martin y Lule".
La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”. (...)".
Deja tu comentario