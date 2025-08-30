Israel mató al primer ministro de Yemen Ahmed al-Rahawi

"Otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y o de gravedad moderada", y enfatizó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos".

En otro párrafo mencionan

"Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia", resumieron.

Luego, en mensaje de tono amenazante, afirmaron

La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros

O6-6xpY80_720x0__1 El Fallecido Ahmad al-Rahawi, primer ministro de Yemen (Foto Reuters)

Hamas

Por su parte, Hamas describió el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe" y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

Según el sitio web de la oposición yemení "Línea de Defensa", los houthíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Sanaá, donde se produjo el ataque.

La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia.

