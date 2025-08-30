urgente24
Israel mató al primer ministro de Yemen Ahmed al-Rahawi

Las Fuerzas de Defensa israelíes le atribuyeron responsabilidad en el "avance de acciones terroristas" contra su país.

30 de agosto de 2025 - 20:26
En un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi y a varios ministros, culpados de ataque terroristas.

La información señala

El Primer Ministro Houthi, Ahmed Al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista Houthi fueron eliminados durante un ataque de las IDF en Sanaa, Yemen. En las instalaciones atacadas se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza, del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel El Primer Ministro Houthi, Ahmed Al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista Houthi fueron eliminados durante un ataque de las IDF en Sanaa, Yemen. En las instalaciones atacadas se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza, del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel

Respaldados por Irán

Más temprano, la presidencia de los houhíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, había informado que al-Rahawi y otros funcionarios murieron en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En la operación en Sanaá, el jefe del Estado Mayor, Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari, desapareció bajo los escombros; el ejército israelí estima que también murió.

La presidencia houthí afirmó que

"Otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y o de gravedad moderada", y enfatizó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos".

En otro párrafo mencionan

"Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia", resumieron.

Luego, en mensaje de tono amenazante, afirmaron

La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros

El Fallecido Ahmad al-Rahawi, primer ministro de Yemen (Foto Reuters)

El Fallecido Ahmad al-Rahawi, primer ministro de Yemen (Foto Reuters)

Hamas

Por su parte, Hamas describió el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe" y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

Según el sitio web de la oposición yemení "Línea de Defensa", los houthíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Sanaá, donde se produjo el ataque.

La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia.

