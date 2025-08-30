Israel mató al primer ministro de Yemen Ahmed al-Rahawi

En un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi y a varios ministros, culpados de ataque terroristas.
La información señala
Respaldados por Irán
Más temprano, la presidencia de los houhíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, había informado que al-Rahawi y otros funcionarios murieron en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
En la operación en Sanaá, el jefe del Estado Mayor, Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari, desapareció bajo los escombros; el ejército israelí estima que también murió.
La presidencia houthí afirmó que
"Otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y o de gravedad moderada", y enfatizó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos".
En otro párrafo mencionan
"Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia", resumieron.
Luego, en mensaje de tono amenazante, afirmaron
Hamas
Por su parte, Hamas describió el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe" y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.
Según el sitio web de la oposición yemení "Línea de Defensa", los houthíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Sanaá, donde se produjo el ataque.
La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia.
Más noticias en Urgente24
5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso
8 alimentos con proteínas que una dietista sugiere comer cada semana
El cambio súper fácil al caminar que aumenta la longevidad, según la ciencia
Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo
¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?