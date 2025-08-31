Xiaomi se reinventa: chips y autos eléctricos (el sueño de Apple)

Los eguidores de Xiaomi abarrotan su fábrica de coches inteligentes a diario para ver cómo la línea de producción produce 1 vehículo cada 76 segundos.

Los guías turísticos comparan con orgullo los procesos de fabricación con los de Tesla, ya que la empresa china busca emular la línea de producción automatizada de su rival estadounidense y fabricar componentes críticos para vehículos eléctricos internamente.

Se han lanzado 2 modelos pero se espera superar a Tesla en China el próximo año, según estimaciones de Citic Securities.

Su nuevo SUV lanzado en junio es furor, y

su sedán deportivo original es N°2 en ventas de coches premium en China, solo por detrás del Model Y, de Tesla.

Sus acciones creieron casi un 200% durante el último año.

Xiaomi, que en su día fue una ensambladora que basó su éxito en los componentes de sus proveedores, ahora aspira a reinventarse como una potencia manufacturera.

Embed

La historia

Xiaomi tenía ambiciones más modestas cuando se fundó hace apenas 15 años. Su nombre significa 'mijo' en chino, y su cofundador y CEO, Lei Jun, afirmó que la empresa se creó en 2010 con el espíritu de "mijo + fusiles", en referencia a la descripción que hizo Mao Zedong de los escasos recursos militares del Partido Comunista durante la guerra civil.

Pero en 3 años superó a los operadores tradicionales para convertirse en el 3er. mayor vendedor de teléfonos móviles del mundo y amplió su línea de productos para incluir todo, desde ollas arroceras hasta aspiradoras robot.

Pero sus críticos han llamado siempre la atención sobre su falta de tecnologías básicas y su excesiva dependencia de los proveedores.

“La razón por la que tiene tantos productos en el ecosistema es que históricamente no son productos Xiaomi por sí mismos. Cuenta con una amplia red de socios”, afirmó Richard Windsor, fundador del servicio de investigación Radio Free Mobile.

“Solíamos decir que Xiaomi obtenía todo externamente y lo ensamblaba para crear un bloque, un dispositivo… como si jugara con Lego”, dijo Ivan Lam, analista de smartphones en Counterpoint Research. “De hecho, Xiaomi ha seguido invirtiendo en I+D en los últimos años”.

Lei, que ha reconocido las críticas en múltiples ocasiones, ha decidido abandonar la imagen de "taller de ensamblaje", construyendo instalaciones de fabricación para elaborar productos de calidad.

Embed

El éxito

Esto comenzó en 2020, con la apertura de una fábrica de 600 millones de yuanes (US$83,5 millones) en las afueras de Beijing para producir pequeños lotes del 1er. teléfono plegable de la marca.

Con el objetivo de comparar su empresa con Apple, Lei trasladó la fabricación de sus modelos de teléfonos más caros a sus propias fábricas a principios de 2024.

En el 1er. trimestre 2025, Xiaomi registró un aumento interanual del 81% en los envíos de teléfonos premium, superando ampliamente el crecimiento del 3% en sus envíos generales de teléfonos, según mostraron los datos de la firma de investigación Canalys.

“Las marcas tecnológicas tienen un precio superior cuando se sabe que utilizan tecnología avanzada, y las fábricas avanzadas son una de sus representaciones tangibles”, afirmó Xiaomi al Financial Times.

La compañía ha estado aplicando la misma estrategia a los automóviles. Tras seguir los pasos de Apple en el desarrollo de smartphones, solo transcurrieron 3 años desde que Xiaomi anunció su intención de fabricar un automóvil hasta el lanzamiento en marzo 2024 de su primer modelo, el sedán deportivo Speed Ultra 7, producido en su nueva fábrica.

1 mes antes, Apple había abandonado su proyecto de fabricar un Apple Car.

Además de las funciones de conducción autónoma y un sistema operativo que se conecta con teléfonos y electrodomésticos, la compañía también anunció su inversión en componentes automotrices y equipos de fabricación de desarrollo propio, que van desde una aleación de aluminio única y acero ultrarresistente hasta el molde para la fundición de la carrocería del automóvil.

La obsesión actual de Lei con la fabricación no se detiene ahí. La compañía está construyendo la 2da. fase de su fábrica de vehículos eléctricos, que se espera que duplique su capacidad de producción para alcanzar su objetivo de envíos anuales de 350.000 unidades.

También se está construyendo una planta de aire acondicionado en la ciudad de Wuhan, en el centro del país.

El giro se alinea con el llamado del presidente Xi Jaoping a las empresas chinas para que desarrollen “nuevas fuerzas productivas de calidad”.

Lu Weibing, presidente de Xiaomi, predijo en una conferencia telefónica sobre ganancias que la capacidad de crear chips internamente sería un gran diferenciador para las empresas tecnológicas.

“En el futuro solo habrá 2 tipos de empresas: las que desarrollan sus propios chips y las que no lo hacen.

“Surgirá una brecha generacional en la competitividad básica entre ellos”.

-------------------------

Más noticias en Urgente24

5 trucos para mejorar la memoria sin gastar ni un peso

8 alimentos con proteínas que una dietista sugiere comer cada semana

El cambio súper fácil al caminar que aumenta la longevidad, según la ciencia

Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?