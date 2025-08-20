La nueva serie del creador de Breaking Bad ya tiene tráiler y fecha de estreno para Apple TV

Seehorn vuelve para conquistar

Rhea Seehorn no solo regresa; vuelve transformada. La actriz nominada al Emmy reveló que Gilligan escribió el papel específicamente para ella, describiéndolo como "extremadamente diferente a todo lo que hice antes". Su personaje es una "heroína dañada pero bien intencionada", una descripción que ya nos tiene especulando sobre qué traumas y secretos cargará esta Carol.

"Realmente apunta alto", dijo Seehorn sobre la serie. "Me divertí muchísimo". Cuando una actriz de su calibre habla así de un proyecto de Gilligan, sabés que te vas a encontrar con algo especial.

image

La serie promete mantener todo lo que amamos del universo Gilligan: personajes ricos, juegos con géneros y tropos, y ese humor negro que aparece en los momentos más oscuros. Pero esta vez, empuja esos elementos hasta un límite que la misma Seehorn describe como "provocativo, perturbador y divertidísimo".

Apple TV+ eligió noviembre para el estreno, y la estrategia es clara: quieren cerrar el año con el evento televisivo más importante. Pluribus no va a ser solo una serie; va a ser la conversación obligatoria de fin de año.

---------------------------------------------------------------------------------------

