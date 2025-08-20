El hombre que nos regaló Walter White y después nos hipnotizó con Jimmy McGill, ahora regresa con una propuesta que suena más ambiciosa para Apple TV. Pluribus no es solo otra Breaking Bad más: es la declaración de un creador que entiende que la televisión necesita ser sacudida hasta los huesos.
¿DE QUÉ TRATARÁ?
La nueva serie del creador de Breaking Bad ya tiene tráiler y fecha de estreno para Apple TV
El genio detrás de Breaking Bad y Better Call Saul vuelve con Pluribus, un thriller psicológico que promete retorcer mentes en Apple TV+.
El anti-héroe murió en Breaking Bad, nació el héroe dañado en Pluribus
La primera pista llegó con un teaser que no dice nada y lo dice todo. Rhea Seehorn, la actriz que nos enamoró como Kim Wexler en Better Call Saul, aparece caminando con sangre en la camisa mientras una voz le susurra: "Hola, Carol. Vamos a arreglar las cosas. Perdón por la sangre". ¿Simple? Para nada. Gilligan nunca hace nada simple.
Después de 15 años explorando los rincones más oscuros del alma humana, Gilligan decidió cambiar de rumbo. "Pensé que era hora de escribir sobre alguien que trata de ser bueno", confesó en una entrevista. Pero conociendo al maestro, esa "bondad" va a venir envuelta en capas de complejidad moral que van a dejarnos despiertos toda la noche pensando.
Pluribus se desarrolla en una versión reimaginada del Albuquerque moderno, donde el mundo cambia drásticamente desde el primer episodio. No hay cárteles ni imperios criminales esta vez, pero sí una promesa: la realidad se va a doblar hasta quebrarse. Gilligan comparó el tono con The Twilight Zone, y eso debería hacernos temblar de emoción.
Seehorn vuelve para conquistar
Rhea Seehorn no solo regresa; vuelve transformada. La actriz nominada al Emmy reveló que Gilligan escribió el papel específicamente para ella, describiéndolo como "extremadamente diferente a todo lo que hice antes". Su personaje es una "heroína dañada pero bien intencionada", una descripción que ya nos tiene especulando sobre qué traumas y secretos cargará esta Carol.
"Realmente apunta alto", dijo Seehorn sobre la serie. "Me divertí muchísimo". Cuando una actriz de su calibre habla así de un proyecto de Gilligan, sabés que te vas a encontrar con algo especial.
La serie promete mantener todo lo que amamos del universo Gilligan: personajes ricos, juegos con géneros y tropos, y ese humor negro que aparece en los momentos más oscuros. Pero esta vez, empuja esos elementos hasta un límite que la misma Seehorn describe como "provocativo, perturbador y divertidísimo".
Apple TV+ eligió noviembre para el estreno, y la estrategia es clara: quieren cerrar el año con el evento televisivo más importante. Pluribus no va a ser solo una serie; va a ser la conversación obligatoria de fin de año.
