Bryan Cranston, actor de 'Breaking Bad' y 'Malcolm in the Middle', cumple 69 años

image.png En 2000, su gran oportunidad llegó con Malcolm in the Middle, donde interpretó a Hal, un padre excéntrico y caótico. Su talento para la comedia le valió tres nominaciones al Emmy.

Heisenberg, la consagración en Hollywood y más allá

A pesar del éxito en la comedia, Cranston quería más. Sabía que podía dar el salto al drama, pero Hollywood no parecía convencido. Hasta que apareció Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, quien recordaba la actuación intensa que Cranston había hecho en un episodio de Los expedientes secretos X y, contra todo pronóstico, Gilligan lo eligió para interpretar a Walter White, un profesor de química con cáncer terminal que decide fabricar metanfetamina para asegurar el futuro de su familia.

image.png En 2008, Breaking Bad cambió su vida. Como Walter White, pasó de un profesor desesperado a un despiadado criminal. Su actuación magistral le valió cuatro premios Emmy y reconocimiento mundial.

En la primera temporada de Breaking Bad, Cranston logró transmitir la desesperación y vulnerabilidad de un hombre al borde del colapso, pero a medida que avanzaban los episodios, su transformación en el despiadado Heisenberg fue tan impactante que redefinió su carrera. Su interpretación fue un masterclass de actuación: ya sea pequeños gestos o monólogos icónicos, cada escena estaba cargada de una intensidad brutal. Sus cuatro premios Emmy como Mejor Actor lo confirmaron como uno de los mejores intérpretes.

Después del final de Breaking Bad en 2013, Cranston no se quedó quieto. En cine, brilló en Drive (2011), donde interpretó a un mafioso de poca monta, y en Argo (2012), la película de Ben Affleck que ganó el Oscar a Mejor Película. En 2015, su papel en Trumbo: la lista negra de Hollywood, donde encarnó al guionista Dalton Trumbo, le valió su primera nominación al Oscar. También se metió en el mundo de la acción con Godzilla (2014) y el thriller El infiltrado (2016).

image.png Tras Breaking Bad, brilló en cine con Drive, Argo y Trumbo, donde fue nominado al Oscar. También incursionó en teatro, ganando premios Tony, y protagonizó thrillers como El infiltrado.

Pero Cranston no solo dominó la pantalla, sino también el teatro. En 2014 debutó en Broadway con All the Way, donde interpretó al presidente Lyndon B. Johnson, papel por el que ganó un premio Tony. Repitió el éxito con Network en 2018, llevándose otro Tony por su actuación. En televisión, siguió desafiándose con papeles como el del juez desesperado de Your Honor (2020-2023), y no dejó de lado su faceta humorística con apariciones en Cómo conocí a tu madre y Padre de familia.

