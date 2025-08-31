Hoy, domingo 31 de agosto de 2025, la provincia de Corrientes está llevando a cabo sus elecciones provinciales, en una jornada cívica que definirá a su próximo gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales. Los comicios se iniciaron a las 8 de la mañana en los 337 establecimientos escolares habilitados en la provincia, informó La Voz.
Elecciones hoy: Oficialismo busca retener la provincia de Corrientes, pero las encuestas auguran un balotaje
La elección provincial se define entre el candidato oficialista, Juan Pablo Valdés y el exgobernador Horacio Colombi, en un escenario de paridad
Elecciones: Horario de votación y desarrollo de la jornada
Las urnas estarán abiertas hasta las 18:00 horas. Según los reportes de los diarios locales, la jornada se desarrolla con normalidad, sin mayores inconvenientes. La Junta Electoral ha informado que el 100% de las urnas y el material electoral fueron entregados en tiempo y forma.
Candidatos y encuestas
Siete fórmulas compiten por el cargo de gobernador y vicegobernador. Según las últimas encuestas publicadas antes de la veda, el escenario es de gran paridad y no se descarta una segunda vuelta, que, de ser necesaria, se realizaría el 21 de septiembre.
Vamos Corrientes, la fuerza oficialista, lleva como candidato a Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, quien busca sucederlo. Las encuestas lo ubican en la delantera, pero sin la seguridad de ganar en primera vuelta.
Encuentro por Corrientes (ECO), postula a Horacio Ricardo Colombi, un exgobernador con tres mandatos, y a quien las encuestas posicionan como el principal competidor de Valdés.
Limpiar Corrientes, con Martín Ascúa a la cabeza, representa al peronismo y también se encuentra en una posición competitiva, según los sondeos.
La Libertad Avanza, presenta a Claudio Lisandro Almirón como su candidato. Su desempeño en esta elección es considerado un test para el partido gobernante a nivel nacional.
Sufragio de los candidatos
Hasta el momento, los principales candidatos han ejercido su derecho al voto. La jornada es seguida de cerca, ya que los resultados no solo definirán el futuro de la provincia, sino que también servirán como un termómetro político en el camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Es importante recordar que la información sobre el voto de los candidatos y los porcentajes de participación es preliminar y se irá actualizando a lo largo del día.
Guarismos potenciales
De acuerdo con las principales encuestadoras, las elecciones en Corrientes de este 31 de agosto de 2025 presentan un escenario reñido y con una alta probabilidad de segunda vuelta. Aunque el oficialismo, a través de su candidato Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, encabeza los sondeos, no logra los porcentajes necesarios para garantizar una victoria en la primera vuelta.
