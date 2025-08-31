Elecciones hoy: Oficialismo busca retener la provincia de Corrientes, pero las encuestas auguran un balotaje

Encuentro por Corrientes (ECO), postula a Horacio Ricardo Colombi, un exgobernador con tres mandatos, y a quien las encuestas posicionan como el principal competidor de Valdés.

Limpiar Corrientes, con Martín Ascúa a la cabeza, representa al peronismo y también se encuentra en una posición competitiva, según los sondeos.

La Libertad Avanza, presenta a Claudio Lisandro Almirón como su candidato. Su desempeño en esta elección es considerado un test para el partido gobernante a nivel nacional.

Elecciones en Corrientes: En el testeo de Federico González y Asociados, hay un 14% que asegura que no participará y casi un 7% que todavía no lo tiene decidido.

Sufragio de los candidatos

Hasta el momento, los principales candidatos han ejercido su derecho al voto. La jornada es seguida de cerca, ya que los resultados no solo definirán el futuro de la provincia, sino que también servirán como un termómetro político en el camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Es importante recordar que la información sobre el voto de los candidatos y los porcentajes de participación es preliminar y se irá actualizando a lo largo del día.

Guarismos potenciales

De acuerdo con las principales encuestadoras, las elecciones en Corrientes de este 31 de agosto de 2025 presentan un escenario reñido y con una alta probabilidad de segunda vuelta. Aunque el oficialismo, a través de su candidato Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, encabeza los sondeos, no logra los porcentajes necesarios para garantizar una victoria en la primera vuelta.

