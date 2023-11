Balotaje. Válido, no afrmativo. ¿A quién se carga?

Los electores se pueden abstenerse de elegir a un candidato, con lo que manifiestan su inconformidad con las propuestas y/o plataformas. De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral (CNE) los votos en blanco son válidos, es decir, representan una opción electoral si no se está de acuerdo con las propuestas o los candidatos por elegir, pero no son votos afirmativos, es decir, no se contabilizan en el porcentaje que obtienen los candidatos durante los comicios.