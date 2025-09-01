urgente24
Cuáles son las billeteras virtuales que pagan más por tener dinero en cuenta

Las billeteras virtuales están cambiando su tasa y en septiembre hay varias que pagan más que otras por tener dinero en cuenta.

01 de septiembre de 2025 - 14:52
Las billeteras virtuales son furor para hacer pagos y también a la hora de generar rendimientos en pesos, aunque también hay algunas que lo tienen en dólares. Mercado Pago, Naranja X y otras renovaron su tasa y en septiembre podés ganar extra dejando tu dinero en cuenta.

Las billeteras virtuales están en auge y muchas de ellas suelen pagar una tasa más alta diariamente. De esta forma te asegurás de tener un dinero extra que a fin de mes podría ser muy beneficioso. Pero, ¿cuáles son las fintech que más están pagando en septiembre?

Billeteras virtuales: cuáles pagan más en Argentina en septiembre.

Billeteras virtuales: cuáles pagan más en septiembre

Si hablamos de Mercado Pago, esta es una de las billeteras virtuales que quedó más abajo a la hora de generar rendimientos con su fondo común de inversión. La misma tiene una TNA del 35,2% mientras que otras como Personal Pay (37%) o Prex (45,8%) rinden más.

Si hablamos de billeteras con cuentas remuneradas podemos hablar de Ualá, la cual presenta un rendimiento del 40%. Si tus consumos alcanzan los $500.000 en el mes podés rendir hasta un 45%. Naranja X, por su parte, tiene un 43%.

Otra buena opción es tener una remuneración directamente en la cuenta de banco. En este sentido Nación paga un 47%, mientras que Provincia está en 45%. Galicia con sus fondos FIMA ofrece 38,6%. Sin embargo primero tenés que ser cliente de dichas entidades.

