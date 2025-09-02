"Pensé que me moría": El duro relato de Daniel Hadad al recordar cuando sufrió un infarto

Por qué Daniel Hadad se mudó al exterior

Por otro lado, durante la nota televisiva Daniel Hadad contó que si bien actualmente reside en el exterior tiene planeado volver a la Argentina dentro de dos o tres años: "Mi sueño es volver".

"Me resulta mucho más cómodo hablar con proveedores tecnológicos tomandome un avión y llegando en dos horas", explicó sobre su situación desde Estados Unidos.



Embed - Daniel Hadad dio su visión de la actualidad del país: "La política argentina es compleja"



Asimismo, señaló que "Argentina está lejos" y sobre su residencia en tierras norteamericanas aseguró: "Me cambió el negocio totalmente".

De todos modos dejó en claro que a pesar de la distancia está informado sobre lo que pasa en el país y sobre la actualidad política nacional: "La política argentina es compleja. Creo que en algún momento vamos a necesitar grandes consesos".

