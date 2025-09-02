En la noche del lunes (01/09) Daniel Hadad estuvo como invitado en el programa Otro día perdido mediante la pantalla de El Trece y en diálogo con Mario Pergolini recordó cuando en 2020 sufrió un infarto mientras estaba durmiendo y contó la importancia que tuvo el hecho de que le ocurriera en ese momento.
"Pensé que me moría": El duro relato de Daniel Hadad al recordar cuando sufrió un infarto
Daniel Hadad fue entrevistado por Mario Pergolini por El Trece y contó el problema de salud que tuvo reveló qué cambios comenzó a realizar luego del episodio.
El empresario recordó que un domingo por la tarde había recibido un llamado laboral en relación a un grave hecho que había ocurrido en Bolivia y que un periodista que trabajaba para Infobae estaba preso. Luego del estrés que le provocó, decidió irse a dormir sin cenar y cuando dormía soñó que alguien le pisaba el pecho.
Fue en ese entonces que se despertó y al querer decirle a su esposa que se sentía mal notó que no podía mover uno de sus brazos. Rápidamente fueron juntos al hospital y si bien no pensó que se iba a morir dijo que desde ese episodio cambió su forma de ser: "Desde ese día me di cuenta que esto es finito".
"Tengo muchos más ratos libres de los que tenía antes", confesó posteriormente. "Creo que cambié. Trato de disfrutar más, de vivir menos apurado". Asimismo, reveló que prefiere empezar más tarde su día laboral para aprovechar la mañana para hacerse un espacio y realizar actividades por fuera de lo que es el trabajo.
Por qué Daniel Hadad se mudó al exterior
Por otro lado, durante la nota televisiva Daniel Hadad contó que si bien actualmente reside en el exterior tiene planeado volver a la Argentina dentro de dos o tres años: "Mi sueño es volver".
"Me resulta mucho más cómodo hablar con proveedores tecnológicos tomandome un avión y llegando en dos horas", explicó sobre su situación desde Estados Unidos.
Asimismo, señaló que "Argentina está lejos" y sobre su residencia en tierras norteamericanas aseguró: "Me cambió el negocio totalmente".
De todos modos dejó en claro que a pesar de la distancia está informado sobre lo que pasa en el país y sobre la actualidad política nacional: "La política argentina es compleja. Creo que en algún momento vamos a necesitar grandes consesos".
