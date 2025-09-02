Caos en el avión de Von der Leyen por interferencia rusa y Putin argumenta "histeria"

“El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó”, dijo uno de los funcionarios. Tras sobrevolar el aeropuerto durante una hora, el piloto del avión decidió aterrizar manualmente usando mapas analógicos, añadieron.

El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó...Fue una interferencia innegable El GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó...Fue una interferencia innegable

Intimidaciones de Rusia a Von der Leyen por Ucrania

La Comisión Europea cree que la interferencia al GPS del avión de Von der Leyen forma parte de los estratagemas del gobierno de Vladímir Putin para menoscabar a los altos mandos de la Unión Europea (UE) en castigo por el patrocinio de Europa al frente ucraniano. También podría ser una advertencia discreta de que la cosa se pondría aún peor si Ucrania se convierte en un estado miembro del bloque europeo.

"Según los rastreadores de vuelos en línea, otras aeronaves en la zona parecen haber podido determinar e informar sus posiciones sin problemas, lo que da peso a la sospecha de que la interferencia del avión de von der Leyen fue un esfuerzo muy limitado", revela el Financial Times.

Desde febrero de 2022, fecha del inicio de la guerra ruso-ucraniana, se ha observado un aumento notable de interferencias GPS y, recientemente, de suplantación de identidad (spoofing), declaró la fuente búlgara al Financial Times. Estas interferencias alteran la recepción precisa de las señales [GPS], lo que genera diversos desafíos operativos para aeronaves y sistemas terrestres.

“En general, hemos observado bastantes actividades de interferencia y suplantación de identidad, especialmente en el flanco oriental”, declara el portavoz de la comisión. “Europa es la región más afectada a nivel mundial por este problema”.

Putin contesta a la Comisión Europea, en modo sutil: "Histeria..."

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha tomado el guante este martes frente a las acusaciones de que estuvo detrás de la interferencia al GPS del avión de Von der Leyen, y, sin citar el incidente, se ha referido a la "histeria constante sobre el supuesto plan de Rusia de atacar a Europa".

"Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie", ha dicho el mandatario durante su reunión con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ActualidadRT/status/1962815737346548106&partner=&hide_thread=false Cualquier persona cuerda sabe que Rusia no tiene ningún deseo de atacar a nadie https://t.co/XVff43nyUT pic.twitter.com/jDnNNG1EBj — RT en Español (@ActualidadRT) September 2, 2025

De acuerdo con Putin, a las personas sensatas les resulta evidente que se trata de una clara "provocación o de una absoluta incompetencia".

[Los países occidentales] no son especialistas en cuentos de hadas, son especialistas en películas de terror, y lo que vemos constantemente ahora es que se fomenta constantemente la histeria sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa [Los países occidentales] no son especialistas en cuentos de hadas, son especialistas en películas de terror, y lo que vemos constantemente ahora es que se fomenta constantemente la histeria sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa

"En cuanto a los 'planes agresivos' de Rusia con respecto a Europa, quiero subrayar una vez más que se trata de una completa tontería, que no tiene absolutamente ningún fundamento", ha recalcado Putin.

Por otro lado, el líder ruso ha afirmado que el "comportamiento agresivo" que se le atribuye a Moscú en relación con el conflicto en Ucrania "está relacionado con el hecho de que Occidente contribuyó a la realización de un golpe de Estado en Ucrania". Sobre ese punto, argumenta que Rusia se vio obligada a defender sus intereses y los de los rusófonos que habitan dentro de Ucrania, según Putin.

"Ahí está la esencia del conflicto. De ahí es de donde proviene. Y no se trata en absoluto de un comportamiento agresivo por nuestra parte, sino de un comportamiento agresivo por parte del otro bando. No tenemos ningún otro objetivo que defender nuestros intereses", ha declarado Putin.

Intereferencia de GPS en el Báltico y Europa del Este

La llamada interferencia y suplantación de GPS, que distorsiona o impide el acceso al sistema de navegación por satélite, es usualmente utilizada por los servicios militares en las guerras para defender sitios sensibles, aunque ahora está siendo usada extraoficialmente por Rusia, claramente para intimidación, según lo refiere el portavoz de la Comisión Europea.

En la actualidad, los miembros de la Unión Europea (UE) están advirtiendo del aumento del bloqueo del GPS y se lo atribuyen a Rusia, así como señalan que esto podría causar un desastre aéreo al cegar esencialmente a los aviones comerciales en pleno vuelo.

Las interferencias de GPS han crecido en el Mar Báltico y en Europa del Este, afectando la ubicación de los aviones militares, barcos comerciales y de embarcaciones civiles que usan el servicio para la navegación diaria.

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa