El "querido amigo" de Modi (India) a Putin que descoloca a Trump

Desde el miércoles, el gobierno de India enfrenta el gravamen comercial más alto del mundo, tal como Brasil. A este último, Trump también le ha impuesto aranceles del 50%, en represalia por el proceso penal contra Jair Bolsonaro, un aliado trumpista y a quien el ala republicana pretende darle asilo político.

Con estos nuevos aranceles, toda la ganancia acumulada de India, cuando ha estado ahorrando 17.000 millones de dólares al aumentar las importaciones de petróleo ruso desde el 2022, se irán por la cañería. De hecho, los gravámenes le generarían pérdidas por casi 37.000 millones de dólares, solo en este año fiscal de abril-marzo, según el grupo de expertos de Nueva Delhi Global Trade Research Initiative (GTRI).

Una reunión contrahegemónica: India y Putin se le plantan a Trump

La charla informal de este lunes (01/09/25) entre Namendra Modi y Vladímir Putin sucedió tras la cumbre regional en la ciudad portuaria de Tianjin, donde, junto con China y otras economías asiáticas, los estados miembros discutieron en torno al comercio bilateral —asediado por las amenazas arancelarias de la Casa Blanca—, y a la cooperación energética, en pleno contexto de las represalias de Washington a los socios comerciales del Kremlin por contribuir a su maquinaria de guerra.

En declaraciones posteriores a la prensa, Modi vanaglorió la asociación con Moscú, a la que calificó como “especial y privilegiada”, a la vez que calificó a Putin como su "amigo". Del mismo modo, Putin se dirigió a él como un “querido amigo”, al mismo tiempo que elogió los lazos como especiales, amistosos y de confianza.

image El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del primer ministro indio, Narendra Modi, antes de su reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China | GENTILEZA REUTERS

“Estas relaciones son absolutamente apartidistas por naturaleza, apoyadas por la abrumadora mayoría de los pueblos de nuestros países”, sentenció Putin.

Durante la reunión, Modi reafirmó la importancia de los lazos bilaterales entre Nueva Delhi y Moscú, a la vez que reiteró su invitación a Putin para visitar la India en diciembre."En diciembre de este año, yo y 1.400 millones de indios los esperamos con entusiasmo en la India para nuestra tercera cumbre anual", declaró Modi.

India, tal como China, se ha convertido en la compradora clave del petróleo ruso, a pesar de que Trump y la Unión Europea (UE) advirtieran que quienes compren hidrocarburos rusos serían sancionados. Rusia representa alrededor del 37% de las importaciones totales de petróleo de India, según analistas y funcionarios indios.

China, India y Rusia contra la injerencia externa y las "conmociones al comercio"

En la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, el líder chino, Xi Jinping, defendió que la OCS debe ser "un pilar de la multipolaridad y de la democratización de las relaciones internacionales" y que los países miembros "jamás serán enemigos".

Putin, en su intervención, agradeció los "esfuerzos" de China, la India y otros socios de la OCS para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que "los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas" del conflicto.

Modi, por su parte, reclamó una política de "tolerancia cero" contra el "terrorismo transfronterizo, el separatismo y el extremismo".

image El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). | GENTILEZA SPUTNIK NEWS

Los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) condenaron la "injerencia en asuntos externos" usando los derechos humanos como "pretexto", a la vez que repudiaron a las "conmociones al comercio internacional", un dardo directo a la administración de Donald Trump.

Del mismo modo, el texto de la OCS condena "de forma enérgica" el atentado en la Cachemira administrada por la India el pasado abril, que dejó 26 muertos, y advierte contra "la propagación de ideologías radicales, la intolerancia religiosa, la xenofobia, el nacionalismo violento y la discriminación racial y étnica".

