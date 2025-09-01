El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunieron este lunes (01/09/25) al margen de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, mostrándose como buenos socios estratégicos y desafiando la lógica de Washington tras de Donald Trump penara a Nueva Delhi por comprarle hidrocarburos a Rusia.
DESAFIANTE
El "querido amigo" de Modi (India) a Putin que descoloca a Trump
El cálido encuentro entre Modi y Putin ("querido amigo") en medio de las tensiones con Washington por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Aranceles, realineamientos y alianza conjunta contra Trump.
Al margen de la cumbre, el mandatario indio, Narendra Modi, y su par ruso, Vladímir Putin, mantuvieron una conversación durante casi una hora en un Aurus, una limusina de alta gama fabricada en Rusia que el jefe del Kremlin suele utilizar en sus viajes al extranjero.
"El presidente Putin y yo viajamos juntos al lugar de nuestra reunión bilateral. Las conversaciones con él siempre son muy profundas", escribió Modi en su cuenta en X, incluyendo una foto tomada desde el interior de la limusina rusa.
La reunión post cumbre entre Modi y Putin desafía a la Casa Blanca, sin duda, y se produce a tan sólo días de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera un arancel adicional del 25% a las importaciones indias, elevando los gravámenes totales al 50%, en reprimenda directa por las compras de India al petróleo ruso.
Desde el miércoles, el gobierno de India enfrenta el gravamen comercial más alto del mundo, tal como Brasil. A este último, Trump también le ha impuesto aranceles del 50%, en represalia por el proceso penal contra Jair Bolsonaro, un aliado trumpista y a quien el ala republicana pretende darle asilo político.
Con estos nuevos aranceles, toda la ganancia acumulada de India, cuando ha estado ahorrando 17.000 millones de dólares al aumentar las importaciones de petróleo ruso desde el 2022, se irán por la cañería. De hecho, los gravámenes le generarían pérdidas por casi 37.000 millones de dólares, solo en este año fiscal de abril-marzo, según el grupo de expertos de Nueva Delhi Global Trade Research Initiative (GTRI).
Una reunión contrahegemónica: India y Putin se le plantan a Trump
La charla informal de este lunes (01/09/25) entre Namendra Modi y Vladímir Putin sucedió tras la cumbre regional en la ciudad portuaria de Tianjin, donde, junto con China y otras economías asiáticas, los estados miembros discutieron en torno al comercio bilateral —asediado por las amenazas arancelarias de la Casa Blanca—, y a la cooperación energética, en pleno contexto de las represalias de Washington a los socios comerciales del Kremlin por contribuir a su maquinaria de guerra.
En declaraciones posteriores a la prensa, Modi vanaglorió la asociación con Moscú, a la que calificó como “especial y privilegiada”, a la vez que calificó a Putin como su "amigo". Del mismo modo, Putin se dirigió a él como un “querido amigo”, al mismo tiempo que elogió los lazos como especiales, amistosos y de confianza.
“Estas relaciones son absolutamente apartidistas por naturaleza, apoyadas por la abrumadora mayoría de los pueblos de nuestros países”, sentenció Putin.
Durante la reunión, Modi reafirmó la importancia de los lazos bilaterales entre Nueva Delhi y Moscú, a la vez que reiteró su invitación a Putin para visitar la India en diciembre."En diciembre de este año, yo y 1.400 millones de indios los esperamos con entusiasmo en la India para nuestra tercera cumbre anual", declaró Modi.
India, tal como China, se ha convertido en la compradora clave del petróleo ruso, a pesar de que Trump y la Unión Europea (UE) advirtieran que quienes compren hidrocarburos rusos serían sancionados. Rusia representa alrededor del 37% de las importaciones totales de petróleo de India, según analistas y funcionarios indios.
China, India y Rusia contra la injerencia externa y las "conmociones al comercio"
En la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, el líder chino, Xi Jinping, defendió que la OCS debe ser "un pilar de la multipolaridad y de la democratización de las relaciones internacionales" y que los países miembros "jamás serán enemigos".
Putin, en su intervención, agradeció los "esfuerzos" de China, la India y otros socios de la OCS para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y sostuvo que "los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas" del conflicto.
Modi, por su parte, reclamó una política de "tolerancia cero" contra el "terrorismo transfronterizo, el separatismo y el extremismo".
Los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) condenaron la "injerencia en asuntos externos" usando los derechos humanos como "pretexto", a la vez que repudiaron a las "conmociones al comercio internacional", un dardo directo a la administración de Donald Trump.
Del mismo modo, el texto de la OCS condena "de forma enérgica" el atentado en la Cachemira administrada por la India el pasado abril, que dejó 26 muertos, y advierte contra "la propagación de ideologías radicales, la intolerancia religiosa, la xenofobia, el nacionalismo violento y la discriminación racial y étnica".
