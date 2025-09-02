'The Smashing Machine': Dwayne Johnson se animó al drama y ya busca su primer Oscar

image

'The Smashing Machine': El rol que puede darle el Oscar

Cabe destacar también que Safdie dirige la película en solitario después de romper la dupla que formaba con su hermano. Y además, el estilo caótico y cercano de este director, como ya se vio en "Good Time: Viviendo al límite" y "Diamantes en bruto", le da al filme una tensión que obliga a Johnson a mostrarse sin atajos. El filme relata la historia de Kerr, sus logros deportivos y sus problemas personales, y Johnson sostiene la película sin apoyarse en su habitual físico ni en su carisma.

image El filme, dirigido por Benny Safdie, obliga a Johnson a dejar atrás su físico y carisma habituales. Este rol podría marcar un nuevo capítulo en su carrera, con reconocimiento de la crítica y hasta de un Oscar.

Ahora, si la recepción de la crítica se mantiene y la taquilla acompaña, podríamos estar frente a un nuevo capítulo en la carrera de Johnson, donde los filmes taquilleros de acción sean solo una parte de su trabajo y se lleve el Oscar a su casa. Pero incluso sin la estatuilla más codiciada de Hollywood en sus manos, ya demostró que puede conmover y transformarse como actor, un territorio que hasta ahora le era esquivo.

El estreno en salas de Argentina es el 9 de octubre, y la expectativa es alta. Johnson tiene la oportunidad de pasar de ser un héroe de acción infalible a un actor capaz de asumir riesgos y sorprender al público, algo que no todos los íconos de Hollywood se animan a hacer.

Embed

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

Cambia todo en los cajeros automáticos: qué cantidad de dinero se podrá extraer