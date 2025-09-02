Dwayne Johnson se anima a algo totalmente diferente: deja por un rato las megaproducciones de acción y las comedias para meterse de lleno en el drama con "The Smashing Machine". La película lo muestra vulnerable y casi irreconocible, y aunque todavía falta su estreno masivo, ya genera comentarios de la crítica de que podrían acercarlo a un Oscar.
¿ADIÓS A LAS PELIS DE ACCIÓN?
'The Smashing Machine': Dwayne Johnson se animó al drama y ya busca su primer Oscar
Dwayne Johnson muestra su lado más vulnerable y distinto en 'The Smashing Machine', su nuevo drama. La crítica ya dice que incluso podría acercarse a un Oscar.
'La Roca' se mostró vulnerable y le salió bárbaro
La carrera de Dwayne Johnson, alias 'La Roca', siempre estuvo repleta por películas taquilleras, ya sea que hablemos de "El rey escorpión" de 2002 o las franquicias de "Jumanji" o "Rápido y Furioso". Pero más allá de la plata que generó su imperio, su trabajo rara vez convencía a la crítica. Es cierto que por su físico y su carisma se volvió un ícono del cine de acción, pero su talento dramático permanecía escondido.
Ahora, eso parece cambiar con "The Smashing Machine", del director Benny Safdie, donde Johnson interpreta a Mark Kerr, ex luchador amateur y estrella del MMA, y la crítica ya lo destaca. Después de su premiere en Venecia el 1 de septiembre, la película obtuvo el increíble puntaje de 94% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los analistas coinciden: está "irreconocible, emocionalmente crudo y perturbadoramente vulnerable", un salto enorme respecto a lo que suele ofrecer.
Johnson explicó su motivación en un evento de prensa, según AP News: "Siempre quise esto durante mucho tiempo. La parte de la transformación era algo que realmente quería hacer… había una voz dentro mío, una vocecita, como diciendo ¿y si puedo hacer más?". La declaración deja claro que buscaba algo distinto, algo más profundo que testosterona y explosiones.
'The Smashing Machine': El rol que puede darle el Oscar
Cabe destacar también que Safdie dirige la película en solitario después de romper la dupla que formaba con su hermano. Y además, el estilo caótico y cercano de este director, como ya se vio en "Good Time: Viviendo al límite" y "Diamantes en bruto", le da al filme una tensión que obliga a Johnson a mostrarse sin atajos. El filme relata la historia de Kerr, sus logros deportivos y sus problemas personales, y Johnson sostiene la película sin apoyarse en su habitual físico ni en su carisma.
Ahora, si la recepción de la crítica se mantiene y la taquilla acompaña, podríamos estar frente a un nuevo capítulo en la carrera de Johnson, donde los filmes taquilleros de acción sean solo una parte de su trabajo y se lleve el Oscar a su casa. Pero incluso sin la estatuilla más codiciada de Hollywood en sus manos, ya demostró que puede conmover y transformarse como actor, un territorio que hasta ahora le era esquivo.
El estreno en salas de Argentina es el 9 de octubre, y la expectativa es alta. Johnson tiene la oportunidad de pasar de ser un héroe de acción infalible a un actor capaz de asumir riesgos y sorprender al público, algo que no todos los íconos de Hollywood se animan a hacer.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo
Cambia todo en los cajeros automáticos: qué cantidad de dinero se podrá extraer