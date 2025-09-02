LA REINA DE LOS MONSTRUOS
Lady Gaga se suma a 'Merlina' en Netflix: Todo lo que hay detrás de su personaje
Netflix reveló el primer vistazo a Lady Gaga en Merlina, un nuevo personaje que promete sacudir Nunca Más y que esconde sorpresas que van más allá de la imagen.
Lady Gaga debuta en 'Merlina' con un personaje que impone
Netflix publicó la primera imagen oficial de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, y la foto habla por sí sola: vestida completamente de blanco, con pelo largo y pálido, sosteniendo a Dedos sobre su hombro, la cantante se ve imponente y misteriosa. La publicación en X de Netflix la describe como "Una visión venenosa", y la frase sintetiza muy bien esa mezcla de elegancia y de amenaza que trae su personaje.
Según la plataforma, Rosaline es una legendaria profesora de Nunca Más, pero todavía no está claro si será aliada o enemiga de Merlina. La serie ya demostró que los personajes secundarios pueden dejar un alto impacto en la serie, como Isadora Capri (Billie Piper) en la primera parte de esta temporada. Lo que se espera es que Gaga, aunque invitada especial, se convierta en un eje dramático de la segunda parte, con escenas que la pondrían de rival incluso con la icónica Morticia Addams.
Además, hay una conexión entre su personaje y la primera mitad de esta nueva temporada: la Cabaña Rotwood, la residencia que está ocupando Morticia, lleva el nombre de su personaje. Esto daría a entender que Rosaline va a tener un peso real en la trama y que su influencia se sentirá incluso antes de su debut en pantalla. Parece ser que lo de Gaga no es solo un cameo, sino que la producción se reserva su aparición para momentos clave de la temporada.
Rosaline Rotwood y el poder cultural de Gaga en la serie
Más allá de toda la manija, la incorporación de Gaga tiene bastante sentido. Su canción "Bloody Mary", lanzada en 2011, se volvió viral durante la primera temporada, acompañando el icónico baile de Merlina, y la cantante admitió ser fan de la serie.
Ahora, con la segunda parte de la temporada y el estreno del videoclip de Dead Dance, dirigido por Tim Burton, Gaga le suma su talento actoral e impone su impacto musical dentro de la historia, formando un vínculo orgánico entre su carrera y el universo de la serie.
El personaje de Rosaline también ofrece cierto contraste estético: mientras Merlina va siempre vestida de negro, Gaga aparece en blanco fantasmal, lo cual parece indicar que va a haber un choque interesante entre las dos. Por otro lado, su llegada coincide con un elenco que ya incluía a actores legendarios como Steve Buscemi y Christopher Lloyd, además de nuevas estrellas como Jenna Ortega y Billie Piper.
No sería exagerado decir que Lady Gaga podría redefinir la segunda parte de Merlina, transformando lo que parecía un agregado espectacular en un momento central de la historia. La cita de Netflix sobre su papel, "una profesora legendaria de Nunca Más que se cruza con Merlina", resume la expectativa: una mujer de peso y reputación que podría alterar la trayectoria de la protagonista y marcar la temporada.
Los fanáticos de la serie tendrán que esperar hasta el 3 de septiembre para ver si Rosaline es aliada, enemiga… o las dos cosas a la vez.
