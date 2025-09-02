Lady Gaga se suma a 'Merlina' en Netflix: Todo lo que hay detrás de su personaje

image Lady Gaga debutará como Rosaline Rotwood, una profesora legendaria de Nevermore con presencia imponente y estética fantasmal. Su influencia se sentirá antes y durante su aparición en pantalla.

Además, hay una conexión entre su personaje y la primera mitad de esta nueva temporada: la Cabaña Rotwood, la residencia que está ocupando Morticia, lleva el nombre de su personaje. Esto daría a entender que Rosaline va a tener un peso real en la trama y que su influencia se sentirá incluso antes de su debut en pantalla. Parece ser que lo de Gaga no es solo un cameo, sino que la producción se reserva su aparición para momentos clave de la temporada.

Rosaline Rotwood y el poder cultural de Gaga en la serie

Más allá de toda la manija, la incorporación de Gaga tiene bastante sentido. Su canción "Bloody Mary", lanzada en 2011, se volvió viral durante la primera temporada, acompañando el icónico baile de Merlina, y la cantante admitió ser fan de la serie.

Embed

Ahora, con la segunda parte de la temporada y el estreno del videoclip de Dead Dance, dirigido por Tim Burton, Gaga le suma su talento actoral e impone su impacto musical dentro de la historia, formando un vínculo orgánico entre su carrera y el universo de la serie.

El personaje de Rosaline también ofrece cierto contraste estético: mientras Merlina va siempre vestida de negro, Gaga aparece en blanco fantasmal, lo cual parece indicar que va a haber un choque interesante entre las dos. Por otro lado, su llegada coincide con un elenco que ya incluía a actores legendarios como Steve Buscemi y Christopher Lloyd, además de nuevas estrellas como Jenna Ortega y Billie Piper.

image El personaje de Lady Gaga genera un contraste con Merlina y su aparición promete ser central, reforzando la densidad del elenco y anticipando un momento clave de la temporada.

No sería exagerado decir que Lady Gaga podría redefinir la segunda parte de Merlina, transformando lo que parecía un agregado espectacular en un momento central de la historia. La cita de Netflix sobre su papel, "una profesora legendaria de Nunca Más que se cruza con Merlina", resume la expectativa: una mujer de peso y reputación que podría alterar la trayectoria de la protagonista y marcar la temporada.

Los fanáticos de la serie tendrán que esperar hasta el 3 de septiembre para ver si Rosaline es aliada, enemiga… o las dos cosas a la vez.

