Dwayne Johnson confirmó el final de Jumanji: Conocé todos los detalles de la última película

image.png Con la confirmación oficial, los fans pueden empezar la cuenta regresiva para esta última aventura que promete ser épica.

La saga, que comenzó con "Welcome to the Jungle" en 2017, demostró ser una mina de oro para Sony. La primera entrega superó los USD 950 millones en taquilla, mientras que su secuela alcanzó los USD 801 millones globalmente. El éxito de estas películas radica en su capacidad de reinventar la historia original del libro de Chris Van Allsburg de 1981, transformando el clásico juego de mesa en una aventura de videojuegos que atrapó a nuevas generaciones.