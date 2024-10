Martín Liberman llora por Vinicius y acusa al Balón de Oro de ser "una estafa"

Martín Liberman se indignó y disparó: "Este premio es una estafa asquerosa"

A pesar de haber asegurado sin ningún tapujo que Vinicius se quedaría con el Balón de Oro, lo cierto es que Vinicius no se quedó con el Balón de Oro. Y Martín Liberman, fiel a un estilo soberbio y altanero, fue hasta el final con su perspectiva y, lejos de vislumbrar alguna pequeña rectificación, calificó a la FIFA de corrupta.

Captura de pantalla (120).png

"Rodri es un jugadorazo! Pero este premio es una ESTAFA ASQUEROSA Hace rato q esto es político y no futbolístico. El mejor jugador del mundo no es Rodri. Le arrebataron a Vinicius algo que le correspondía. La pregunta es xq? Que hay detrás? Que pasó? Que cambio? Opiniones?", escribió en una arremetida furiosa.

Para Martín Liberman, se trató de un "premio político"

No fue lo único de Martín Liberman. Cuando se dio a conocer que la delegación del Real Madrid no viajaría y que, en efecto, Vini no triunfaría en la premiación, el periodista sentenció: "Hace años que el balón de oro perdió seriedad y prestigio. Es un premio político. En definitiva no deja de ser algo individual y geocéntrico para tener en el living de tu casa. Ni siquiera se porque le damos tanta bola no? Que nos cambia quién gana?"

Captura de pantalla (119).png

Más contenido en Golazo24

Atlético Mineiro picanteó a River con un molesto video desde La Boca

"¿Cuántos penales le metés?": El momento entre Dibu y Lautaro Martínez en el Balón de Oro

Liderazgo: Edinson Cavani y un contundente mensaje tras el empate de Boca

Multitudinario banderazo de los hinchas de River