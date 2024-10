Bombazo mundial: Vinicius y Real Madrid no viajan para el Balón de Oro

image.png

Ausencia de Vinicius y Real Madrid

El bombazo informativo fue de Romano, quien afirmó: "Vinicius Jr no viajará a París porque en el Real Madrid saben que NO ganará el Balón de Oro. A la ceremonia no acudirá ningún representante del Real Madrid. Ni Florentino Pérez, ni Vini Jr, ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham."