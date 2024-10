La estadística de Dibu Martínez en Champions League que sorprende a todo Europa

Dibu Martínez mantiene el arco en cero del Aston Villa

Los Villanos vencieron hoy al Bolonia, por la tercera fecha. Le ganaron 2 a 0, en casa, y como no podía ser de otra manera el Dibu Martínez dejó una atajada para el recuerdo. Una atajada que no solo le permitió vencer al elenco de Unai Emery, sino también mantener la valla en cero. Un cero no solo para este cotejo en particular, sino en lo que va del torneo.

Embed

El equipo del Dibu Martínez marcha puntero invicto, con 9 puntos, 6 goles a favor y ninguno en contra. Junto con el Leverkusen, el City, Atalanta y Arsenal, los de Birmingham aun no han recibido goles.

