Óscar Córdoba abre el fuego contra el Dibu Martínez

Óscar Córdoba tomó distancia con respecto a algunas características del Dibu Martinez, pero no invalidó su forma de ser.



La postura de Lionel Scaloni sobre la sanción a Dibu Martínez

Durante el martes, el entrenador de Argentina, Lionel Sclaoni, habló desde Miami, previo a que Argentina viajara a Barranquilla, opinó de la sanción contra Dibu Martínez: “Emiliano siempre que ha jugado ha jugado ha sido importante, es una baja de peso”.

Y puntualizó: “Nosotros, más allá como que dije antes de que nos gustaría contar con todos, sabemos que el que le toque jugar -que todavía no sabemos porque faltan dos días para el partido- hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Son arqueros de nivel de Selección, de fútbol importante. Nos gustaría tener a Emiliano, es lógico, pero el que ataje será bien recibido y está acá por mérito propio”.

También el DT profundizó sobre lo importante que es que sus jugadores puedan estar disponibles y que si son suspendidos que sea por algo que “valga la pena”. “Él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas, que ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero. Son jugadores importantes y el equipo no se lo puede permitir”, señaló.

Finalmente, concluyó: “Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en sí”.

Dibu Martínez 'afuera' y duro descargo contra la FIFA

Emiliano Dibu Martínez no formará parte de los convocados por Lionel Scaloni de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 en el que Argentina enfrentará a Venezuela y Bolivia. Por este motivo, el Dibu Martínez explotó contra la FIFA tras ser suspendido: “Tienen algo contra mí”.

Hay que mencionar que en el último partido de la “Albiceleste” en las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia en suelo cafetero, el arquero argentino golpeó una cámara de un camarógrafo colombiano tras la derrota por 2-1 y la FIFA decidió sancionarlo con dos fechas de suspensión por dicha agresión.

Dibu Martínez disparó con dureza contra la FIFA

En relación a este hecho, Martínez afirmó: “No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y país. Tengo que entrenar, me quedaré aquí. Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar”.

Dibu Martínez sancionado por la FIFA: los motivos

El arquero titular de la “Albiceleste”, clave en los éxitos recientes del equipo dirigido por Scaloni, deberá cumplir con una suspensión de dos partidos como resultado de su “comportamiento ofensivo y violación de los principios de juego limpio” durante la última doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Colombia.

La sanción impuesta por la FIFA para el Dibu Martínez tiene su origen en dos episodios puntuales ocurridos en los partidos previos. El primero de ellos tuvo lugar en la victoria 3-0 ante Chile, cuando durante la celebración, Martínez colocó el trofeo de la Copa América en su entrepierna, un gesto que fue considerado ofensivo.

El segundo incidente ocurrió tras la derrota 2-1 frente a Colombia, donde el arquero argentino golpeó una cámara que lo seguía de cerca luego del pitazo final.

¿Qué fue lo que dijo el camarógrafo agredido por el Dibu Martínez?

“Dan el pitazo final y yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones. Simplemente entro a la cancha, busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludándose con un arquero suplente creo, y me acerco a él. Y de la nada el Dibu me tiró”, comenzó Jackson. Y continuó: “Me dio rabia, mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, agregó.

Finalmente, el camarógrafo agredido le dejó un mensaje por video al Dibu: “Quería decirte que estés tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota. Pero para adelante, Dibu”.

El duro comunicado de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos

Tras la agresión del guardavalla argentino al trabajador de prensa, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos emitió un muy duro comunicado en sus cuentas de redes sociales en el que pidió una “sanción ejemplar”.

En el comunicado, ese organismo disparó: “Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite”.

Por lo tanto, la ACORD le exigió a la FIFA “que se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones”.

Argentina sigue liderando las Eliminatorias Sudamericanas

Pese a la caída ante Colombia, Argentina conserva su lugar en la primera posición del grupo, aunque sus rivales directos se acercaron.

Por lo tanto, la “Albiceleste” sigue en la primera posición con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, y quedó con ocho goles de diferencia a favor. En segundo lugar se ubicó Colombia, que llegó a las 16 unidades y se mantiene como la única selección invicta, con cuatro triunfos y cuatro empates, y en el tercer puesto está Uruguay, que tiene 15 puntos.

A pesar de haber dejado tres puntos en el camino, Argentina sigue en buena posición de cara a la clasificación al Mundial, ya que, como se disputará con 48 selecciones, CONMEBOL otorga seis plazas directas y un repechaje. Teniendo en cuenta esto, la Selección campeona del mundo está ocho puntos por encima de Venezuela, que ocupa el último cupo de clasificación directa, y nueve unidades por encima de Bolivia, que actualmente está en el puesto de repechaje.

