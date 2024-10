Manchester City obliga a la Premier League a iniciar cambios profundos

Simon Leaf , socio de Mishcon de Reya, cuyo equipo escribió el capítulo sobre regulación financiera en la biblia de la industria Football and the Law.

The Athletic: -¿Quién ganó?

Loughrey: -¡La pregunta de los 64 millones! El Manchester City estará, y debería estar, más satisfecho. Aunque la gran mayoría de sus recursos por cuestiones de competencia y de injusticia procesal no fueron aceptados, el City tiene razón al decir que sólo necesitaba triunfar en un aspecto, y lo ha hecho. De hecho, triunfó en tres.

En 1er. lugar, el tribunal ha determinado que las normas APT, introducidas en diciembre de 2021, y las normas APT modificadas, introducidas en febrero de 2024, son ilegales porque violan el derecho de la competencia.

porque violan el derecho de la competencia. En 2do. lugar, el tribunal ha determinado que las reglas de la APT y las reglas enmendadas de la APT son procesalmente injustas porque impiden que un club tenga acceso a, y por lo tanto la capacidad de comentar, datos de transacciones comparables en los que se basa la liga antes de que su junta directiva determine si una transacción tiene un valor justo de mercado.

En 3er. lugar, en relación con la transacción del First Abu Dhabi Bank, el tribunal concluyó que la decisión se había tomado de manera procesalmente injusta, ya que la liga no proporcionó al City, antes de su determinación final, las transacciones comparables que los otros clubes habían introducido en el banco de datos de la liga, a las que la junta directiva de la liga hizo referencia en su determinación final.

Manchester City.jpg Manchester City festeja.

Williams: -Esta fue una victoria para el City. Para decirlo en términos futbolísticos, la liga está tratando de decir que su portero enfrentó 10 tiros y detuvo ocho de ellos, por lo que ganó, cuando en realidad el City marcó dos goles y ganó 2-0. Acepto que las opiniones pueden diferir sobre el resultado, pero, como mínimo, la sentencia es una llamada de atención para la Premier League en lo que respecta a sus poderes de toma de decisiones y de elaboración de normas. Desde el punto de vista del derecho de la competencia, se ha determinado que la liga tiene una posición dominante en el mercado y que sus normas APT son ilegales. La posición por defecto es que todas las decisiones adoptadas en virtud de ese régimen quedan ahora anuladas. Esto es claramente significativo y las implicaciones van más allá de las APT.

Leaf: -Es raro que se dé una situación en la que ambas partes puedan concebir y argumentar con razón una victoria. Si bien el resultado es claramente vergonzoso para la Premier, podría haber sido mucho peor, especialmente considerando las críticas que enfrentó por parte del panel en el reciente caso de Leicester City. También puede indicar que partes significativas del fallo fueron a su favor con respecto a la esencia detrás de las reglas y también al resultado de los ejercicios de valoración que se llevaron a cabo. Dicho esto, el City también está claramente encantado. No sólo pueden decir legítimamente que hicieron bien en presentar la demanda porque se ha descubierto que algunos elementos de las normas son ilegales, sino que también la posible inclusión de los préstamos de los accionistas en las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) causará dolores de cabeza a varios de sus rivales, así como el hecho de que ahora puede ser más fácil para el City sacar adelante acuerdos en el futuro. Si tuviera que elegir quién debería estar más contento, diría el City, pero no fue en absoluto una victoria rotunda.

Zglinski: -Las normas de la APT se consideran, en su mayor parte, compatibles con el derecho de la competencia. (...) Aparte de eso, el tribunal critica cómo se determina el valor justo de mercado según las nuevas reglas de la APT (demasiados falsos positivos) y la imposibilidad de que los clubes accedan a la base de datos antes de que la junta haga su evaluación. Son pequeñas objeciones. El resto está bien. El argumento de la “tiranía de la mayoría” no funcionó. Además, los abogados del City no lograron convencer a los árbitros de que las reglas de la ATP limitan la capacidad de los clubes para participar en una “competencia dinámica basada en los méritos” a través de “extensos modelos multiclub”. Ambas partes se adjudican la victoria. Sin embargo, en el caso del City, la situación parece claramente pírrica. Sí, la Premier evaluó injustamente algunas transacciones, pero el sistema APT ha sobrevivido. De hecho, sus reglas deben ampliarse y endurecerse. (...)

The Athletic: -¿Cómo soluciona la Liga el problema de los préstamos a los accionistas?

Loughrey: -La exención de los préstamos de los accionistas fue la gran victoria del City en materia de derecho de la competencia. El impacto potencial es muy significativo. Según la sentencia, el City alegó que 1.500 millones de libras de los 4.000 millones de libras de préstamos totales de la Liga, el 37%, fueron realizados por accionistas de clubes. No se sabe qué condiciones se aplican a esos préstamos, pero si ahora deben recalcularse, digamos a un 8 por ciento de interés, se puede ver el potencial de que muchos más clubes incumplan la PSR. La Liga tendrá que modificar sus reglas para incluir expresamente los préstamos de los accionistas, pero aún está por verse si esto se hará a partir de diciembre de 2021 o simplemente en adelante. Si las reglas de la APT no son válidas y volvemos a las reglas de la RPT, entonces parecería que los préstamos de los accionistas deben tenerse en cuenta a partir de diciembre de 2021. Con respecto a la afirmación del City de que la liga puede enfrentarse a enormes costes de compensación por los APT que bloqueó o retrasó, esto no parece depender de si la liga evalúa los préstamos de los accionistas como APT a partir de diciembre de 2021. No se sabe cuántos APT se bloquearon o retrasaron para otros clubes, pero, dada la conclusión del tribunal, si otros clubes tuvieron APT bloqueados o retrasados, pueden solicitar una compensación.

Williams: -Se acaba de determinar que las normas actuales de la Premier infringen la ley de competencia, por lo que debe tener cuidado de no crear un nuevo problema. La sentencia también ha dado a los clubes el derecho a solicitar medidas cautelares para evitar que se apliquen normas que no les gusten. Pero, por otro lado, el tribunal también se basó en principios de derecho público de debido proceso y eso descarta la aplicación retroactiva. Por lo tanto, la Liga está en una posición difícil. Necesita crear igualdad de condiciones.

Zglinksi: -Esta es la parte más complicada. Creo que la mejor interpretación del laudo es que hay que tener en cuenta tanto los patrocinios como los préstamos. ¿Se aplicará esto de forma retroactiva a las normas de 2021? Eso abre una caja de Pandora. Se han firmado y ejecutado contratos basándose en la creencia legítima de que eran legales.

manchester-city-premier-league-juicio.jpg El Manchester City no ha recibido una sanción histórica.

The Athletic: -¿Debemos esperar que el City demande por daños financieros por los retrasos en los 2 acuerdos de patrocinio que cerró?

Loughrey: -En cuanto a la medida cautelar, es más probable que se trate de que el City busca una orden para impedir que la Premier haga algo, por ejemplo, acusar al club de violar las reglas de la APT. Pero el City también reclama daños y perjuicios. En vista de los resultados, parece que la Premier tendrá que realizar nuevas evaluaciones de las transacciones del First Abu Dhabi Bank y del Etihad Aviation Group. Si la Liga las aprueba, parecería que el reclamo de compensación del City podría limitarse a cualquier perjuicio que haya sufrido por el retraso en obtener la aprobación de esos dos acuerdos y también de la transacción del Emirates Palace. Es probable que sea mínima, ya que sólo duró unos dos meses.

Leaf: -No está claro cómo sería una demanda por daños y perjuicios por parte del City. (...) En cualquier caso, las pérdidas del City todavía pueden ser difíciles de cuantificar si aún se pudiera llegar a un acuerdo y/o la liga pudiera demostrar que reformuló legalmente el contrato al valor justo de mercado correcto.

The Athletic: -Los abogados suelen decir que no se puede saber quién ganó hasta que el tribunal determine las costas legales. ¿Será ese el caso en este caso?

Loughrey: -Es cierto, hasta cierto punto. Como se ha dicho anteriormente, esto es, en última instancia, un éxito para el City. Solicitarán a la liga que les pague las costas. Sin embargo, es más probable que el tribunal siga el enfoque que utilizó en su laudo y lo haga caso por caso. Probablemente pedirá a las partes que identifiquen los costos en los que incurrieron en cada una de las 20 cuestiones sobre las que se le pidió que tomara decisiones y luego concederá las costas en función de qué parte ganó en esa cuestión.

The Athletic : Finalmente, como muchos piensan que esto fue sólo un preludio del llamado caso de los 115 cargos, ¿qué impacto tendrá este fallo en eso?

Loughrey: -Este caso no está vinculado directamente y no afecta directamente a la audiencia sobre las cerca de 115 presuntas violaciones de las normas. El City alegará que deseaba corregir un error porque consideraba que las normas de la APT eran ilegales y porque creía que la junta directiva de la liga se había equivocado al llegar a las conclusiones a las que llegó en dos transacciones en particular. Si bien ese fue, sin duda, un factor motivador, parecería que el desafío a las reglas de la APT también se presentó por razones tácticas: parece que con la intención de atar al equipo legal de la liga antes de la audiencia principal y con la esperanza de asegurar algún tipo de victoria en materia de relaciones públicas.

