Lunes 16/09, Manchester City vs. Premier League: Juicio del Siglo

Keith Wyness, ex director ejecutivo del Everton FC que ahora dirige una consultora de fútbol que asesora a clubes de élite, dijo que no es una señal de un nuevo inversor sino un reordenamiento de cuentas dentro de CFG: "Ayudará con los problemas de PSR a saldar deuda. Es solo un poco de limpieza contable. No es un nuevo inversor o un socio minoritario".

Lord Pannick KC.jpg Lord Pannick KC.

Pep Guardiola

Javier Tebas, el presidente de La Liga española, afirmó Mundo Deportivo, de Madrid: "He hablado con muchos clubes de la Premier League y la mayoría de ellos entienden que el City debería ser sancionado".

El City ha negado haber cometido irregularidades y su entrenador / manager Pep Guardiola fue preguntado sobre el caso.

Sin referirse a Tebas ni a sus comentarios, respondió: "Estoy contento de que comience el lunes y sé que habrá más rumores sobre las sentencias que surjan y vamos a ver. Sé lo que la gente está buscando, sé lo que esperan -lo sé porque lo he leído durante muchos años-, pero he dicho que todos son inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. Así que ya veremos. Comienza pronto y espero que termine pronto. Un panel independiente decidirá. Estoy esperando la decisión".

Él agregó que nunca habló con los jugadores del tema, en parte porque ni Guardiola ni sus dirigidos son abogados.

Pero también dijo que sabía que había una suerte de consenso en la opinión pública de que el City era culpable, contra lo que había que luchar.

La historia

La Premier League o The Premiership es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Comenzó a disputarse en la temporada 1992 / 1993, cuando cambió el formato de competiciones, tras un acuerdo entre los clubes de la First Division, que se marcharon de la Football League para ganar más dinero con los derechos de televisión.

Entonces: es una competición de carácter privado, a nombre de una sociedad en la que los 20 clubes deportivos actúan como accionistas a través de una persona delegada por cada representante, quienes integran un comité junto con un director general y un director ejecutivo.

El City está acusado de 80 infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018, y otras 35 por no cooperar con una investigación de la Premier League.

Se insiste en que el City no proporcionó información financiera precisa entre 2009 y 2018, incluidos los ingresos de patrocinadores y los detalles salariales de entrenadores y jugadores.

Desde que el club fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, de Emiratos Árabes Unidos, el City ha ganado 8 de los recientes 13 títulos de la Premier League, incluidos 4 consecutivos, un récord. También ganó la Champions League, por 1ra. vez en su historia, en 2023.

Pero nunca pudo imitar la temporada 2003 / 2004 del Arsenal FC -cuando tuvo el equipo "The Invincibles"-, campeón invicto.

De todos modos, hasta el arribo del jeque Mansour, la Premier League era dominada por el denominado 'Big Four' —Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Liverpool Football Club y Manchester United Football Club—, y entonces cambió la historia.

Precisamente, en mayo de 2008, Kevin Keegan —por entonces entrenador del Newcastle United Football Club— afirmó que el 'Big Four' podía representar una amenaza para la Premier League de convertirse en una competencia aburrida.

El entonces director ejecutivo de la Premier League, Richard Scudamore, intentó argumentar de que no era tan aburrida.

Los cambios de accionistas en Tottenham Hotspur y Manchester City fueron decisivos. Hubo más competencia.

No obstante, si bien 49 equipos diferentes han disputado la Premier League, sólo hubo 7 equipos campeones:

Manchester United, en 13 ocasiones;

Manchester City, en 8;

Chelsea FC, en 5;

Arsenal FC, en 3; y

Blackburn Rovers, Leicester City y Liverpool FC en 1 cada uno.

Sin embargo la hegemonía no es patrimonio de la Premier League.

En la Serie A, Juventus e Inter han conquistado 19 títulos de 25;

han conquistado 19 títulos de 25; en LaLiga española, Real Madrid y Barcelona FC han conquistado 20 títulos de 25;

han conquistado 20 títulos de 25; en la Eredivisie, PSV y Ajax se han repartido 20 de 25 títulos;

se han repartido 20 de 25 títulos; en la Bundesliga, Bayern Múnich y Borussia Dortmund se han repartido 21 de 25 temporadas;

se han repartido 21 de 25 temporadas; en la Liga portuguesa, Benfica y Oporto han sido campeones en 21 de los últimos 25 años; y

han sido campeones en 21 de los últimos 25 años; y en la liga escocesa, Celtic y Rangers se han repartido los 25 últimos títulos.

Pero siempre hubo polémica acerca del dinero volcado por la Casa Real emiratí.

A la espera

"Por supuesto, es frustrante. Creo que la referencia siempre es frustrante", dijo el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, a principios de 2024.

“Por supuesto, puedo sentir lástima por nuestros simpatizantes y todos los asociados con el club por recibir estas acusaciones en forma constante”.

La Premier League presentó los cargos en febrero de 2023, pero hubo una larga espera para que el caso proceda ante una comisión independiente.

Everton FC y Nottingham Forest sufrieron deducciones de puntos la temporada pasada por infringir las normas de ganancias y sostenibilidad de la Premier League, aunque días atrás les devolvieron algunos de esos puntos en apelación.

Si la comisión declara culpable al City de algunos o todos los cargos, el club apelaría esa decisión, lo que retrasaría aún más la imposición de sanciones. Pero tarde o temprano habrá una definición.

