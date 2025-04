YouTube: 20 años después, top en generación de ingresos digitales

YouTube fue fundado en febrero de 2005 por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, 3 ex empleados de PayPal. El 1er. video, 'Yo en el zoológico', fue subido el 23/04/2005 por Jawed Karim. Fue un boom. El problema fueron las infracciones de derechos de autor. En emergencia, YouTube planeaba continuar operando de forma independiente, con sus cofundadores y 68 empleados dentro de Google, que preparaba su Google Video, que fracasó. El 09/10/2006, se anunció que Google compraría YouTube por US$1.650 millones, lo que se completó el 13/11/2006. Luego se comenzó a ordenar el problema de los derechos de autor. En la Bolsa, muchos cuestionaron la decisión de Google (todavía no se llamaba Alphabet) porque decían que no había cómo monetizar en YouTube. En 2018, YouTube ya generó más del doble de la cantidad de ingresos que cualquier otra cadena de televisión importante (con US$15.000 millones en comparación con los US$7.000 millones de NBC).