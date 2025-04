Cierre del ataúd de Francisco y el revés de Javier Milei: ¿Por qué no invitó a CFK y Macri?

Viernes 25/04, en Italia es la Festa della Liberazione, se cumplen 80 años de la liberación de Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Una jornada festiva. En el Vaticano es el cierre del ataúd de Jorge Mario Bergoglio, hasta ahora exhibido en el atrio central de la Basílica de San Pedro. En la Argentina, el día después del ingreso del FMI en campaña electoral 2025, en respaldo del presidente Javier Milei. Enorme torpeza política de Kristalina Georgieva, no menor a la del líder de La Libertad Avanza: invitar a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Mauricio Macri a la delegación al Vaticano y llegar con ambos opositores a las exequias del Papa argentino en demostración de tregua y respaldo a quien se fue, hubiera sido un antes y un después, en particular en un año electoral difícil para el oficialismo. Pero la vanidad y la ignorancia dominan en el país al que Jorge Mario Bergoglio no quiso volver ni después de fallecido. Vamos alVIVO: