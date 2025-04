Golpe de farmacéuticas al DNU de Milei por la venta de medicamentos fuera de las farmacias

La medida solo alcanza a los analgésicos y antiácidos que el Gobierno había habilitado para su venta libre fuera de las farmacias.

El fallo judicial también prohíbe que las droguerías se constituyan como "farmacias" y puedan vender medicamentos directamente al público.

Antibióticos por internet

Ricardo Pesenti, presidente de COFA, en declaraciones al diario Clarín se quejó de abusos en la normativa vigente tras el DNU de Milei: "En el último tiempo habíamos reunido importante información sobre la venta de medicamentos por fuera de las farmacias con serias irregularidades. Entre ellas lo que sucedía con la venta de hasta antibióticos a través de Internet".

"Celebramos este importante paso en la defensa del derecho a una atención farmacéutica segura y profesional, que pone en el centro de la política sanitaria al paciente. Este fallo refuerza la legitimidad de nuestra lucha por una farmacia centrada en la salud, la seguridad del medicamento de manos de un profesional farmacéutico, pilares esenciales de un sistema sanitario justo, accesible y con equidad", agregó.

En diciembre de 2024, Pesenti hizo advertencias respecto de la inconveniencia de la desregulación que impuso el DNU de Milei: "Un medicamento es un producto químico con implicancias de control de temperatura y humedad. Si está al rayo del sol nadie puede garantizar que no se alteró. El Gobierno había especificado que si un establecimiento quería vender analgésicos y antiácidos debía tener ciertos recaudos, pero en este último decreto lo sacaron, con el supuesto fin de dar accesibilidad y bajar precios. Pero los precios los pone el fabricante, no las farmacias. Y la accesibilidad está garantizada con las farmacias de turno, por lo que no vemos la necesidad".

"Con el solo objetivo de que haya mayor competencia de precios o mayor accesibilidad, quizás se están tomando medidas que no corresponden para la salud de la gente", enfatizó en diálogo con radio La 750.

Y explicó que cuando se detecta un problema con algún medicamento que está bajo la órbita del control farmacéutico, se activa un sistema de alertas que permite que en un plazo máximo de 48 horas el remedio sea retirado. Eso no puede suceder con los medicamentos que fueron desregulados y que se venden en circuitos que carecen de ese control.

Además, los profesionales farmacéuticos han denunciado que en distintos relevamientos se encontraron en estaciones de servicio, supermercados y kioscos medicamentos de venta bajo receta, por ejemplo antibióticos.

