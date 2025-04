¿Vuelve el dólar a $1.000? Esto es lo que piensa el mercado

image.png

Qué ve Milei y qué duda el mercado

Desde el oficialismo aseguran que hay fundamentos para que el dólar baje: una buena liquidación del agro, suba de retenciones, mayor ingreso de capitales financieros y flexibilización del cepo. Esa combinación, según Milei, empujaría el tipo de cambio hacia los $1.000 sin necesidad de intervención.

Sin embargo, tal como señalan desde iProfesional, el mercado no lo ve tan claro. Pablo Repetto, de Aurum Valores, considera difícil que el billete retroceda tanto. “La demanda sigue firme, la oferta ya está activada, y no hay restricciones para el dólar ahorro ni para viajar”, advirtió. En su visión, los factores actuales no justifican una caída abrupta.

Fernando Baer, de Quatum Finanzas, coincide en que el rebote del dólar responde más a una mayor demanda que a un problema estructural. “Es lógico que suba un poco con la salida del cepo, pero no necesariamente implica un desborde”, explicó.

Volatilidad de corto plazo

Este jueves, el dólar operó con fuertes oscilaciones, moviéndose entre $1.160 y $1.189 en el segmento mayorista. El volumen fue récord en el mes, superando los u$s890 millones, lo que demuestra que hay flujo, pero también cautela.

Para José Ignacio Bano, la clave está en las expectativas. “Primero se esperó una devaluación. Luego, con el acuerdo con el FMI, vino una apreciación del peso. Ahora el dólar intenta encontrar un punto medio entre $1.150 y $1.200”, detalló.

Algo similar sostuvo Natalia Motyl, quien señaló que tras un comienzo de euforia con el carry trade, los inversores comenzaron a cubrirse ante el riesgo de una apreciación excesiva. Esto habría reactivado la demanda de dólares.

Desde la consultora Outlier remarcaron que, si bien la oferta del agro sigue firme, la demanda comenzó a reaccionar. Importadores que demoraban operaciones comenzaron a activarse, y los minoristas buscan cobertura ante la incertidumbre.

¿Puede el dólar tocar el piso de la banda?

El Presidente apuesta a que sí. Según Milei, hay margen para que el dólar oficial baje hasta $1.000 e incluso más, en función del ingreso de divisas por liquidaciones del agro, suba de retenciones y flexibilización del cepo para inversiones extranjeras.

Sin embargo, desde el mercado no todos lo ven tan claro. Para Pablo Repetto, de Aurum Valores, es difícil que el billete baje tanto: la demanda se mantiene alta y el agro ya viene liquidando con fuerza. Además, la demanda minorista no tiene restricciones y los viajes al exterior están en niveles atractivos.

Federico Glustein advirtió que el repunte responde a un combo de mayor demanda, menor oferta y cierta incertidumbre global, aunque aclaró que en un esquema de bandas, este tipo de vaivenes son esperables. Roberto Geretto, de Adcap, cree que podría haber un acercamiento al piso gracias a la cosecha gruesa, la baja temporal de retenciones y el nuevo Bopreal, pero aclara que un dólar demasiado bajo no se sostendría en términos reales.

Por su parte, Fernando Baer, de Quatum Finanzas, afirmó que el alza responde a la mayor demanda actual, pero que se moderaría con la liquidación del campo. Desde Facimex Valores, creen que el régimen cambiario apunta a inducir cierta apreciación del peso, lo que hace atractivas las estrategias de carry trade en el corto plazo.

En tanto, Gustavo Ber consideró que la suba reciente es una corrección tras la caída post cepo, y que este nuevo nivel podría ser una oportunidad para rearmar posiciones en pesos, de cara a un dólar que –según su mirada– podría volver a ubicarse más cerca de los $1.000 en el corto plazo.

Finalmente, tanto Ramírez como Franco Tealdi destacaron que la flexibilización para el ingreso de capitales extranjeros podría ser clave para sumar oferta y presionar a la baja al tipo de cambio financiero. Desde FMyA, completaron: “Si la demanda sigue débil y la oferta se mantiene firme, el dólar puede arrimarse sin problema al piso de la banda”

