Sentido homenaje de Radio El Observador a Jorge Lanata en su segundo aniversario

image.png Luis Majul junto a Jorge Lanata.

Nancy Pazos fulminó a Luis Majul: Qué pasó con el periodista y su licencia de conducir

Una grave denuncia fue hecha públicamente en el canal C5N por la periodista Nancy Pazos. En su relato, involucró al periodista Luis Majul, a quien le habrían renovado su licencia de conducir aún sin cumplir los requisitos correspondientes. Hasta la publicación de esta nota, nadie salió a desmentir a Pazos.

La conductora de Radio 10 aprovechó la pantalla de C5N para hacer una denuncia pública y contar que el periodista de El Observador y LN+ no habría cumplido con los requisitos mínimos para renovar la licencia de conducir, pero aun así pudo llevarse su carnet renovado.

Pazos contó con detalles el trámite que realizó Majul y los inconvenientes que tuvo para renovar ese documento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/1915761886554923409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1915761886554923409%7Ctwgr%5E1a8b3adce2bad5cadb9599e9e1863ef48f968bb0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fpolitica%2Fnancy-pazos-fulmino-luis-majul-que-paso-el-periodista-y-su-licencia-conducir-n600214&partner=&hide_thread=false Majul quiso renovar el registro, no pasó el psicotécnico, se enojó y se fue a dar el examen a otro lado. Papelón total. pic.twitter.com/Mqgojwe2Oi — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 25, 2025

"Me llegó esta información y yo la voy a hacer pública", arrancó Nancy Pazos, y pasó a dar precisiones sobre el escándalo que involucraría a Luis Majul. "El 23 de abril, un periodista fue a renovar la licencia de conducir a la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) y no pasó el análisis psicológico", contó.

La psicóloga, que es una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando en esto y que es una de las mejores profesionales, me dicen a mí, se negó a firmar los papeles. Y como le tenían que retener el documento y no pasó el psicotécnico, el periodista pidió hablar con su abogado La psicóloga, que es una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando en esto y que es una de las mejores profesionales, me dicen a mí, se negó a firmar los papeles. Y como le tenían que retener el documento y no pasó el psicotécnico, el periodista pidió hablar con su abogado

"Dijo que no podía ser que por unos 'dibujitos' lo retengan y pidan certificado", habría dicho Luis Majul (siempre según la versión de Pazos), que también contó que Majul habría argumentado que estaba con tratamiento psiquiátrico.

"Al día siguiente (el 24 de abril), y luego de que el periodista se quejara por la situación, fue a sacarse la licencia a la sede de avenida Roca, en Soldati. Le dieron de baja el trámite con la retención de psicología y le volvieron a iniciar el trámite. Obviamente, el periodista se llevó la licencia", sentenció Pazos.

