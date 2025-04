Se escapa el dólar y se licúan los rendimientos del 'Carry Trade'

Los niveles clave del dólar

Los distintos plazos de inversión definen cuánto margen hay para que suba el tipo de cambio sin erosionar la rentabilidad. En colocaciones a muy corto plazo, el valor crítico ronda los $1.270. A medida que se extiende el horizonte, ese umbral crece: en papeles de duración media ronda los $1.330, y en títulos más largos puede superar los $1.400.

La advertencia es directa: si al vencimiento de la inversión el dólar cotiza por encima del nivel de corte, el inversor pierde poder adquisitivo en moneda dura, más allá de lo que haya ganado en pesos.

Plazos fijos, billeteras y FCIs money markets

Esta operatoria no está reservada solo para jugadores grandes. Cada vez más ahorristas minoristas incursionan en el carry a través de plazos fijos digitales, fondos comunes y billeteras virtuales que ofrecen tasas atractivas con baja barrera de entrada.

Con un tipo de cambio financiero en torno a $1.189, invertir un millón de pesos permite acceder a unos US$ 841. A partir de allí, es posible calcular cuál sería el valor del dólar que licuaría la ganancia:

A 30 días, una tasa nominal anual del 37% rinde unos $30.410 . Si el dólar supera los $1.225 , se pierde todo lo ganado.

. Si el dólar supera los , se pierde todo lo ganado. A 90 días, el rendimiento ronda los $92.200 , y el límite está en $1.299 .

, y el límite está en . En colocaciones a 1 año, con una TNA del 40%, se generan $400.000, pero el precio de corte sube hasta los $1.664.

También existen alternativas con plazos más cortos, de 7, 14 y 28 días, con tasas del 29% al 37%.

En todos los casos, el mensaje es el mismo: si la cotización del dólar rompe el valor crítico, la ganancia se evapora.

El dilema de seguir en pesos

Mientras el dólar siga estable o en baja, el carry puede ofrecer rendimientos atractivos. Sin embargo, basta una corrección brusca del tipo de cambio para transformar una inversión exitosa en una pérdida concreta.

A esto se suma el hecho de que el nuevo régimen cambiario amplió el rango de movimiento del dólar, lo que obliga a recalcular continuamente la estrategia. A mayor exposición en plazo o en volumen, mayor es el riesgo.

El carry trade, entonces, puede ser muy lucrativo en contextos de estabilidad, pero requiere atención constante y una gran capacidad de reacción. Porque cuando el dólar acelera, no hay tasa que aguante.

De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade'

Tal como informó Urgente24 en: De la 'Plata Dulce' al nuevo 'Carry Trade': Aventuras de Joe, Ricky, Toto & Santi

Una de las más interesantes lecciones de economía me la obsequió quien era mi jefe en ese momento en Clarín, Gonzalo D'Hers. Yo había llegado desde El Cronista Comercial, por invitación de Osvaldo Granados, quien lideraba la sección Mercados, en días de 'Plata Dulce', la enorme fiesta del 1er. 'Carry Trade' co-inventado por Ricardo Arriazu. Nadie creía que fuese un Titanic en viaje hacia el iceberg. Estaba de moda en 'la City' el diario Ámbito Financiero -donde yo trabajaría años después-, porque informaba las tasas de interés más ventajosas, pero Mercados conseguía también muchos de esos anuncios.

Yo estaba realizando un trasvase de Mercados a Economía, y había escrito un texto, teñido del optimismo de los inversores / ahorristas quienes, con dólar subvaluado, multiplicaban su rentabilidad en moneda extranjera porque las tasas de interés pasivas -las que pagan los bancos- superaban en mucho al IPC que informaba el INdEC. Obvio que era la mitad del vaso lleno, pero había una mitad del vaso vacío, y me lo hizo notar D'Hers: "Siempre que alguien gana un dinero es porque alguien lo paga". A eso se le llama 'transferencia de riqueza', y la Argentina es proclive a ofrecer, con cierta periodicidad, momentos extremos de enriquecimiento de unos para empobrecimiento de otros. Es parte de la inestabilidad nacional, la 'cultura del péndulo' que mencionaba Juan Carlos De Pablo, quien por entonces apoyaba a José Alfredo Martínez con el entusiasmo que hoy día respalda a Javier Milei & Luis Caputo.

Error de todo pseudo libertario (o falso libertario) creer que han inventado algo o que están cambiando la historia. El mundo de verdad está más allá del ombligo propio.

Inevitable recordar aquella anécdota leyendo un fragmento de la web iProfesional: "GMA Capital realizó un cálculo similar sobre la Lecap con vencimiento a fines de junio de 2025 (S30J5). Según sus estimaciones, el retorno máximo en dólares sería del 24% en un escenario en el que el tipo de cambio descendiera hasta el límite inferior de la banda. En contrapartida, si el valor del dólar se mantuviera en el centro de la banda, el rendimiento sería prácticamente nulo."

¿A quién le quitan el 24% en dólares que ganaría el tenedor de Lecaps (Letras Capitalizables)? Porque no hay magia, hay transferencia. Pero ni Javier Milei ni Luis Caputo ni Santiago Bausili tienen idea ni preocupación por semejantes enigmas. Festejan que han redescubierto un secretario del Tesoro estadounidense, ex Soros Management Fund, entusiasta de las comisiones que pagan las emisiones de bonos, objetivo del nuevo 'Carry Trade' si logran ubicar el riesgo-país por debajo de 400 puntos básicos. Y Scott Bessent no se perderá la fiesta. ¿O para qué creen Uds. que visitó la Argentina?

El nuevo 'Carry Trade' está tomando velocidad, y se parece mucho a otros 'Carry Trade'. Es lo que intentó explicar el economista Diego Giacomini desde su cuenta en X, @GiacoDiego: Con el dólar en el cortísimo plazo se puede hacer magia negra. Siempre se lo manipula en Argentina; sea la derecha o la izquierda. Cuánto más magia negra se haga, más se impondrán los fundamentos micro que dan lugar a los fundamentos macro del tipo de cambio en el largo plazo.

image.png Elaboración de Diego Giacomini en base a datos del BCRA y el mercado.

