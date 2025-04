El canal de Flavio Azzaro renueva su programación: Lo que tenés que saber

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diegoyudcovsky/status/1915578926665027686&partner=&hide_thread=false Les quiero contar que hoy fue la última emisión de Fútbol y Transas en formato de tira diaria. Gracias a todos los que acompañan hace un año. Todo cambio es para mejor y hacia adelante. Con la frente en alto. pic.twitter.com/8Oax2DtHEb — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) April 25, 2025

Flavio Azzaro se presentó en los minutos finales de 'CEF' en el día de la fecha (25/4) y explicó detalladamente la decisión del canal.

Desde la semana que viene comenzaremos a emitir más de noche. Transas... para mí las transas son de noche, en un momento donde uno pueda sentarse y disfrutar de la transa sin el teléfono y sin tener que correr con el día de la no transa. ¿Qué significa? Que no hay transas todos los días...

Y agregó: "Lo que entendí es que había que cortar con la tarde, con el tema de transas, y empezar a emitir de noche. Nosotros teníamos un público muy fiel de noche, y lo hemos dejado de lado".

En ese 'cortar con la tarde' que Azzaro menciona, se ve afectado 'TeYCEF', quien dejó de salir al aire desde este viernes 25 de abril, lo que no significa que los protagonistas dejarán el canal, sino que serán reubicados.

"Chaleco (Guillermo Veter) se suma con Diego (Yudcovsky) a 'Fútbol y Transas'. A mí me hinchó las pelotas de ESPN y TyC que todos los días es lo mismo", señaló Flavio esta tarde en 'CEF'.

Cómo quedará la agenda de 'Azz'

'No Tan Temprano', de 9 a 12 am de lunes a viernes . Este segmento que se sumó en abril de 2025 y que trata todos los temas de actualidad.

. Este segmento que se sumó en abril de 2025 y que trata todos los temas de actualidad. 'CEF', de 12 a 15 horas, de lunes a viernes.

'Fútbol y Transas' (mantendría la franja de 18 a 21 horas) los lunes y jueves.

'Consejo de Fútbol', los miércoles por la noche (aún no se oficializó el horario) , con la participación de Jerónimo Torres Santoro, Diego Yudcovsky y Guillermo Vetere.

, con la participación de Jerónimo Torres Santoro, Diego Yudcovsky y Guillermo Vetere. 'Rivales y enemigos', lunes y jueves 17hs , conducido por Lucho Cofano y Renzo Pantich.

, conducido por Lucho Cofano y Renzo Pantich. 'No Podemos Perder', los lunes 21 horas, con Flavio Azzaro y Cherquis Bialo.