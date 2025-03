Bloqueo masivo y furia de Gastón Edul a CEF: Qué pasó

Gastón Edul vs. CEF: Qué sucedió

Este lunes (10/3), el panel de CEF se encontraba repasando lo que dejó el fin de semana futbolero. Entre muchísimos temas, tocaron el San Lorenzo 1-2 Independiente.

"Che hubo quilombo con (Gastón) Edul durante el fin de semana, ¿qué pasó Nico Indrieri?", indicó Torres Santoro. Indrieri, operador técnico de CEF, explicó lo sucedido:

"Se ve que uno de los Edul, Gastón, lo estaba viendo, nada comprometido seguramente por uno de los cuadros que estaba ahí (en alusión a su supuesto fanatismo por Independiente). Tiró un tweet en el que dijo que el responsable de todo era el VAR, de que había desvirtuado el partido, de que estaba en contra de (Nazareno) Arasa, que a Independiente lo estaban perjudicando... yo solamente cité su tweet y dije 'Gastoncito... se nota mucho'. Puse solo eso, me fijo, bloqueado".

De fondo, Lucho Cofano, periodista y relator de Boca Juniors gritó "a mí también", en alusión a que el periodista que sigue la actualidad de la Selección Argentina, también lo barrió de la red social de Elon Musk. " Para mí fue una cuestión que se enojó con nosotros en general y nos bloqueó a todos. Se la agarró con Nico (Indrieri) y me bloqueó a mí también. Cayó Alan (Fallabrino) en la volteada, Chute (D'Attellis)...".

Luego tomó la palabra 'Chute', partidario de River Plate: "A mí también me bloqueó. Me tiene bloqueado hace rato por un temita de River. Fue en el momento que él había dicho que (Agustín) Sant'Anna no iba a llegar, al otro día Sant'Anna se confirmó, se ve que la info no era tan buena. Yo simplemente tuiteé 'el verdadero Edul del pueblo y puse una foto de Esteban'. Se ve que no le cayó muy bien".

image.png Gastón Edul despertó la bronca de los tuiteros hinchas de River por esta publicación. (Foto: Captura @lanzineta).

Es así que Jero Torres arremetió contra el periodista de TyC Sports de modo desafiante: "Yo voy a bloquear a Edul apenas vuelva Twitter (en referencia a que la red social había tenido fallas en su funcionamiento)". Dicho y hecho, el reportero lo bloqueó ante las cámaras de CEF y le pidió a su audiencia que también lo haga.

Acto seguido, Nicolás Indrieri chicaneó al corresponsal de la celeste y blanca: "Como mucho te perdés a qué hora llega Messi a la Argentina, qué shampoo usa el Chiqui Tapia, si Nati Jota cambió de peluquero.".

El youtuber conocido como Vasco', a través de su canal 'Vasco para todos', reprendió a Gastón: "Vos hablás desde un púlpito, desde un lugar de supuesto prestigio que nadie te otorgó. Sos apenas el movilero de la Selección. Me pareció una tarea muy elogiable la que tuviste en Qatar, pero no más que eso".

Todo se vino a pique entre Gastón Edul y CEF en cuestión de pocos meses...

