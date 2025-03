La revelación de Jorman Campuzano que dejó a los hinchas arrepentidos

Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol Viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben, no quería jugar más al fútbol

Y agregó: "Jugué 150 partidos (fueron 126 en realidad), por eso no sé por qué la gente dice que es difícil. No culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino, no me culpen a mí. A veces uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte renunciar a cosas".

El momento al que se refiere el cafetero ocurrió en agosto de 2021, en días de Sebastián Battaglia al frente del plantel profesional. Campu iba a ser titular contra Patronato, pero terminó bajándose de la convocatoria por asuntos referidos al que veníamos marcando.

"Estábamos esperando mellizos y desafortunadamente uno de los bebés no se siguió desarrollando, pero gracias a Dios mi señora y el otro bebé se encuentran bien”, puntualizó en un posteo en su cuenta de Instagram sobre aquel difícil trance.

image.png Jorman Campuzano, embarazado con su esposa Melissa Hernández en 2021.

A raíz de esta noticia es que muchos hinchas de Boca se mostraron arrepentidos en las redes sociales:

"No la concha de la lora me siento re mal ahora", dijo uno.

"Me siento una mierda ahora", dijo otro.

"Pero la concha de su madre con lo que lo habre puteado a este tipo y jamas dijo nada, me siento una mierda", llegó a escribir otro en 'X'.

"Nunca mas insulto a un jugador. Perdón campu", deslizó otro.

"Te pido mil disculpas jorman", se leyó también.

El futuro de Jorman Campuzano: ¿vuelve a Boca?

En junio del corriente año se vence el préstamo de Campuzano en Atlético Nacional. Sin embargo, es poco imaginable que el colombiano vuelva a vestir la azul y oro.

Boca tiene sobrepoblación en el puesto con Milton Delgado, Ignacio Miramón, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Ander Herrera e incluso Rodrigo Battaglia, que si bien llegó al equipo que comanda Fernando Gago para jugar como marcador central, puede hacerlo también en el centro del campo (de hecho ya lo hizo en el partido ante Independiente Rivadavia), ya que esa es su posición original.

Además, Campuzano no dejó una buena imagen en Boca Juniors en cuanto a lo futbolístico.

image.png La carrera de Jorman Campuzano (Foto: Transfermarkt).

En cuanto a su futuro, el futbolista dijo: "Feliz, lo estoy disfrutando. Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar, pero ya viví lo más difícil, que es perder un hijo, ahora de aquí para allá es ganancia. Tengo mis dos hijos, que es el trabajo más difícil para mí, ser el mejor padre".

Seguí leyendo...

Guerra sin fin en la barra brava de Huracán: Más tiroteos y sanción por 4 años

Ni Boca ni River: el DT que ve a Racing y Estudiantes "por arriba de todos"

Leila Pereira durísima contra Conmebol: ¿Clubes de Brasil a Concacaf?

Carpetearon al presidente de Vélez: ¿Se cae lo de Barros Schelotto?

Por qué River debe pagar tanto por Kevin Castaño