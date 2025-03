Ni Boca ni River: el DT que ve a Racing y Estudiantes "por arriba de todos"

Diego Dabove, sobre el fútbol argentino: "Te puede ganar cualquiera"

En diálogo con TNT Sports, el entrenador de Tigre dio su visión sobre este cambiante fútbol argentino. Para él, tanto Racing como Estudiantes de La Plata están un paso por encima del resto, aunque no demasiado lejos. En diálogo con el periodista Román Iucht, Dabove aseguró que en el Torneo Apertura "te puede ganar cualquiera".

image.png Diego Dabove le cambió la cara al Matador

El tema lo puso sobre la mesa el propio Iucht: "Muchos equipos con un nivel probablemente parecido, pero la cabeza haciendo la diferencia", opinó. Y el DT del Matador estuvo de acuerdo.

Ni Boca ni River, "Estudiantes y Racing un poquitito por arriba de todos"

"Sí, yo creo que pasa por ahí. Y charlando con el cuerpo técnico, con gente del fútbol es el mismo análisis. Yo creo que hay ese número de equipos que dijiste vos más o menos en un muy buen nivel, parejito. Quizás hoy Estudiantes y Racing un poquitito por arriba de todos", señaló.

"Después hay 14 o 15 equipos que están muy parejitos en un muy buen nivel, con sintonía positiva desde lo futbolístico y eso arrastra desde lo mental. Pero con la complejidad que tiene el fútbol argentino, que de los otros 15 equipos que quedan te puede ganar cualquiera", añadió.

Dabove profundizó sobe la competitividad de todos los equipos de Primera División:

Donde vos bajás un poquito la intensidad, te desconcentrás un poquito, no preparás el partido como lo tenés que preparar o no llegás de buena manera, el equipo que peor viene capaz arranca a levantar contra uno Donde vos bajás un poquito la intensidad, te desconcentrás un poquito, no preparás el partido como lo tenés que preparar o no llegás de buena manera, el equipo que peor viene capaz arranca a levantar contra uno

Luego, para cerrar, manifestó: "Hoy está todo muy parejito, y esta diferencia de estar bien se va definiendo obviamente por resultados, por lo mental y por detalles de cada uno de los partidos. Detalles de los futbolístico y detalles que tienen que ver con la suerte, que es fundamental que te acompañe".

