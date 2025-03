Cristina Kirchner, la "desconexión emocional" de Milei y su olvido de la Tragedia de Once

Tras expresar sus condolencias ayer (10/3) por las víctimas del temporal en Bahía Blanca, este martes (11/3) la expresidenta Cristina Kirchner criticó al presidente Javier Milei por no haber concurrido a la ciudad bonaerense y enumeró los hechos donde ella sí estuvo, aunque no mencionó la tragedia ferroviaria de Once.