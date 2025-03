Bahía Blanca: El Gobierno exige un plan y Kicillof retruca con el "sálvese quien pueda"

guillermo francos.jpg Guillermo Francos no quiso referirse a los montos que aportaría el Gobierno para Bahía Blanca. NA

“La organización de eso es de la provincia de Buenos Aires, ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar y ayudarlos. La reconstrucción tiene que tener un plan, eso tiene que ver mucho con el municipio, tendrán que elaborar un plan y ver cómo podemos colaborar con eso", completó el funcionario.

Por último, cuestionó la gestión peronista: "Estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir en el futuro. Pero este Gobierno lleva un año en el ejercicio de la administración nacional. Hubo 20 años anteriores en las que la responsabilidad estuvo a cargo del partido que gobierna la provincia de Buenos Aires, salvo cuatro años de gobierno del PRO. Entonces, asignarle responsabilidad… Digamos, si no se hizo durante 20 años, no le asignen a este Gobierno la responsabilidad de lo que no se hizo. Estamos dispuestos a trabajar con la Provincia en todo lo que sea necesario para prevenir hechos futuros".

Axel Kicillof y el 'sálvese quien pueda'

Durante un acto de inauguración del ciclo lectivo en el nivel secundario en Castelli, Axel Kicillof se refirió a la situación de Bahía Blanca y a la solidaridad de diferentes sectores, lo que resaltó para contrastar con el ‘modelo’ de país que dijo que pretende instalar el gobierno de Milei.

"Llena de emoción porque estuvo el Estado, todos los ministerios y todos los intendentes, y todos los laburantes, la Argentina entera…", introdujo Kicillof.

kicillof.jpg Axel Kicillof cuestionó al gobierno de Milei en el marco del desastre en Bahía Blanca.

“Recibí llamados de todos los gobernadores y de todas las fuerzas políticas”, contó.

Y en esa línea, apuntó contra la Administración Milei: "Sé que fue una catástrofe sin precedentes y que eso moviliza y hace reflexionar, pero esto demuestra una diferencia de concepción y del tipo de sociedad que queremos construir y cuál es el motor real de esa sociedad".

"Esto es una enorme, universal y mayoritaria refutación acerca del país que nos quieren vender", subrayó.

"El valor más importante y más poderoso que tenemos es el de la solidaridad y del amor, no el odio, no el insulto, no el 'sálvese quien pueda'", concluyó.

