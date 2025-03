Bahía Blanca como bandera política demuestra las miserias del año electoral

Además, los adeptos al PRO aprovecharon la ocasión para recordar, entre otras cosas, que gracias a la gestión del partido amarillo que lidera hoy Mauricio Macri, ya la Ciudad de Buenos Aires no padece inundaciones como la que hoy golpea a Bahía Blanca.

"Quizá muchos eran nenes o adolescentes y no lo recuerdan, pero esto que ven en Bahía Blanca era igual en CABA antes de que llegara el PRO", escribió un periodista que milita al PRO, y acompañó su mensaje con un video de las inundaciones de Bahía Blanca.

"Quizá muchos eran nenes o adolescentes y no lo recuerdan, pero esto que ven en Bahía Blanca era igual en CABA antes de que llegara el PRO. pic.twitter.com/tjEuTuCmVc — Gonzalo (@gonziver) March 7, 2025

Milei, Kicillof, la política y el año electoral

Fanáticos y expertos en redes sociales, los libertarios fueron los primeros en realizar publicaciones sobre la tragedia y responsabilizando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Las menciones las hicieron sus mal llamados "trolls mileistas", capaces de instalar temas de debate en la opinión pública 2.0.

"Ucrania? NO. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, gobernada hace 6 años por Axel Kicillof", escribió Croata, una cuenta que se dedica a la defensa del presidente Milei y a la difusión de sus políticas.

Ucrania? NO. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, gobernada hace 6 años por Axel Kicillof. pic.twitter.com/uugUaza2aA — croata (@itscroa) March 7, 2025

Otro mensaje, publicado por la cuenta "el anti opereta", militante de Patricia Bullrich, escribió: "Lo que pasa en Bahía Blanca es responsabilidad de los delincuentes peronistas que gobernaron la provincia de Buenos Aires durante 40 años. Kicillof, Cafiero, Felipe Solá y también de Scioli y Ruckauf, hoy libertarios. Digamos todo. No se hagan los boludos".

En esa misma línea también tuiteó "Traductor" una de las cuentas más importantes de la tropa libertaria que presuntamente maneja el asesor Santiago Caputo.

"En Bahía Blanca la calle se hundió y formó un río. Kicillof sigue gastando plata en pauta para medios y en meterles hormonas a nenes", posteó. También publicó otro mensaje que reza: "El Ejército Argentino en Bahía Blanca asistiendo a la gente. Esto es posible gracias a que Nación eliminó la pauta oficial. Kicillof no lo hizo; por eso no está".

El propio Javier Milei se hizo eco, luego, de estas acusaciones contra Kicillof. Compartió un mensaje en su cuenta de X de La Derecha Diario que habla del "abandono de Kicillof".

Obra pública

Por otro lado, el peronismo/kirchnerismo también busca sacar ventaja de la situación y no dudó en culpar al Gobierno y a la paralización de la obra pública por el desastre natural en Bahía Blanca.

"Bahía Blanca, ejemplo de lo que puede pasar en otros lugares. Ahora, resolvamos la contingencia pero: Cambios climáticos + Falta de mantenimiento, nula o abandono de nuevas infraestructuras. La respuesta de ningún gobierno racional del planeta es "Cero obra pública" No jodan más", fue uno de los mensajes publicados en redes sociales.

Otros posteos hacían énfasis en el mismo tema: la suspensión de la obra pública.

"Cuando no hay Obra Pública pasan estas cosas, Bahienses cuando vayan a votar no se olviden de estas cosas... El mercado no va a realizar las obras públicas que se requieren en Bahía Blanca. Gobernar sin presupuesto para que no se conozcan los datos reales de endeudamiento o los supuestos superávit no son el camino... Desastre en Bahía Blanca, cuánta obra pública hace falta...".

Al momento de publicar esta nota, Axel Kicillof sólo se limitó a tuitear (¿en respuesta a los libertarios?) las acciones que está llevando a cabo su gobierno en Bahía Blanca:

Frente al intenso temporal que afectó a Bahía Blanca, a través del Comité de Emergencia Interministerial estamos coordinando esfuerzos con el Gobierno nacional, el municipio y los intendentes de la región para brindar apoyo y asistencia.

El Ministerio de Seguridad destinó… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 7, 2025



El Ministerio de Seguridad destinó… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 7, 2025

Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a la mañana había acusado duramente al Gobierno de Javier Milei: "Nación no trabaja nunca, no nos han llamado, no han puesto a disposición nada", había dicho, cuando en una entrevista televisiva le hicieron referencia a un posible trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno de Milei. Sin embargo, más tarde reconoció contactos con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Otro que escribió sobre el tema fue el diputado nacional de Izquierda, Nicolás del Caño, quien en su cuenta de X escribió:

"La inundación en Bahía Blanca es una tragedia anunciada. Milei habla del “curro de la obra pública” y el peronismo, que gobernó la provincia en las ultimas décadas, se lava las manos. Mientras nos dicen que “no hay plata” para evitar estos desastres, los 50 millonarios más ricos del país duplicaron sus fortunas en 5 años. Hay que garantizar asistencia inmediata para las miles de familias afectadas. Son nuestras vidas o sus ganancias".

