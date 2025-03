"La motosierra es un instrumento de poder" (y fabrican otra para Donald Trump)

La empresa había nacido 3 años antes en Waiblingen, cerca de Stuttgart (Alemania).

Desde 1971, STIHL es la marca de motosierras más vendida del mundo. Pero las motosierras más famosas las fabrica un argentino.

mariano di tella.webp 'Tute' Di Tella, en la investigación de Bloomberg.

'Tute' Di Tella

Mariano Di Tella, alias 'Tute', fue quien preparó la motosierra que el presidente Javier Milei le obsequió a Elon Musk, ganando una visibilidad global instantánea. Patrick Gillespie lo entrevistó para Bloomberg, y 'Tute' le confesó: “La motosierra es un instrumento de poder que hice para que él pueda hacer un cambio y no sólo un cambio económico”.

Aquí un fragmento de su nota:

motosierra.webp Elon Musk con la motosierra que le obsequió Javier Milei: Una imagen que se viralizó de inmediato.

En la mesa de cristal de su comedor, Di Tella prepara ahora su próximo proyecto: una motosierra para Donald Trump. Dice que el portavoz de Milei, Manuel Adorni, le pidió que construyera una para Trump, lo que suele llevar 6 semanas, aunque dice que armó la máquina de Musk en 20 días, grabando con un láser "¡Viva la libertad carajo!" en el aluminio de la sierra.

Di Tella votó por Milei y apoya sus esfuerzos para revertir la economía argentina después de 2 décadas de declive, pero no se identifica como libertario, peronista ni de ninguna otra bandera política.

Di Tella ni siquiera atribuye su nueva estabilidad a la campaña del Presidente para aplastar la inflación. Dice que está disfrutando de mejores tiempos porque consiguió un 2do. trabajo para llegar a fin de mes y gana US$ 1.800 al mes después de que sus ingresos se redujeran a US$ 400 durante la pandemia.

“Soy un artista, no un político. Soy un ciudadano común que se hartó, se enojó y se agobió”, dijo Di Tella. Durante la campaña de Milei, “lo vi eufórico, rabioso, genuinamente harto y me sentí reflejado. Me encantó”.

Aunque Milei guarda la motosierra de Di Tella en su oficina, el artista asegura que nunca conoció al libertario ni le pidió una reunión a cambio del hardware.

El portavoz del presidente, Adorni, recibió de Di Tella la motosierra que Musk manejaba en Washington, y le escribió a Di Tella sobre otro pedido para Trump.

Di Tella cree que es más poético que Milei no lo conozca todavía.

“Creo que es fantástico porque lo que nos une son las máquinas”, dijo Di Tella. “Le agradezco el emblema que le da a mi máquina para la misión que debe cumplir”.

Di Tella está padeciendo, de hecho, la parte más dura de la estrategia de motosierra de Milei, junto con el resto de la sociedad.

Los gastos de mantenimiento de su edificio de apartamentos se han multiplicado de $30.000 al mes a $140.000 al mes, a medida que Milei recortó los generosos subsidios para la electricidad y el agua que durante mucho tiempo se consideraron políticas insostenibles por parte de sus predecesores.

Este padre soltero no tiene coche, así que sube al autobús para ir a trabajar reparando minitractores y cortadoras de césped, explica. Su otra fuente de ingresos es como "embajador de marca" de una marca argentina de motosierras.

Di Tella asegura que no ha recibido compensación por sus motosierras hechas a medida y que tampoco quiere recibirla. El costo de la materia prima para fabricar una de las máquinas le costó unos US$ 500 en total, gastos que normalmente cubre él mismo. “El dinero no tiene poder sobre mi arte”, afirma.

A pesar de apoyar a Milei, Di Tella está preocupado por si la motosierra pudiera estar asociada con la pérdida de trabajo de los argentinos después de que el gobierno dijera que eliminó más de 40.000 empleos estatales.

“Me gustaría que fuera un poco más prudente, más equilibrado”, dice Di Tella. “No me gustaría que, por culpa de la motosierra, haya gente que se haya quedado sin trabajo y esté pasando por momentos difíciles. No me gustaría que lastime a la gente, sólo que arregle las cosas que están mal”.

El propio Di Tella conoce tiempos difíciles. Nunca se casó y renunció en febrero de 2020 a su trabajo en un taller de reparación de pianos, antes de que el gobierno anterior implementara un estricto confinamiento en marzo. Desempleado, solicitó el programa de cheques en efectivo de Argentina, pero dice que se lo denegaron y nunca recibió asistencia social. Su madre vive en el barrio y proporcionó ahorros familiares para él y su hijo.

Se encariñó con las máquinas cuando tenía 13 años, cuando era adolescente y cortaba árboles en pueblos costeros de Argentina, repletos de pinos. Di Tella dice que películas como La matanza de Texas (tiene una figura del villano Leatherface en su apartamento) también lo inspiraron.

“Cuando vi esa película, me encantó, no por los asesinatos, sino por la motosierra en sí, grande, espectacular”, dijo Di Tella, añadiendo que nunca ha tenido un accidente ni ha sufrido lesiones por culpa de la máquina. “La motosierra es un símbolo de cambio. No es violencia, es cambio. Por eso la motosierra está bien hecha: para mostrar que hay que cambiar, que algo no va bien”.

